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2026年世界盃決賽在上半場結束後，迎來了足球史上首次的「超級盃式」大型中場表演。然而，這場眾星雲集的演出卻引發了災難性的評價。不僅因為表演內容過於超現實，更因流程嚴重耽誤了下半場開賽時間，招致現場球迷與足球名宿的強烈不滿。其中，擔任BBC解說嘉賓的英格蘭傳奇魯尼（Wayne Rooney）毫不留情地給予毒舌評價，直言：「整場表演爛透了。」本次決賽中場秀陣容豪華，由瑪丹娜（Madonna）搭乘由「外星人」羅納度（Ronaldo Nazario）與羅納迪諾（Ronaldinho）駕駛的車輛驚艷開場，隨後布偶秀（The Muppets）演唱了經典曲目《Seven Nation Army》，緊接著還有BTS、小賈斯汀（Justin Bieber）及夏奇拉（Shakira）等國際巨星輪番登台。然而，這場精心策劃的表演在許多死忠球迷眼中卻顯得支離破碎。隨著小賈斯汀帶來的節奏緩慢曲目，現場氣氛一度冷卻，有評論形容這整場表演就像是一場「發燒時做的瘋狂夢境」。根據《The Athletic》記者亞當·克拉夫頓（Adam Crafton）的統計，中場表演導致下半場開賽時間嚴重延誤，從上半場哨音結束到下半場開踢，中間間隔了長達27分23秒，遠遠超過FIFA原先設定的20分鐘標準，多出了近8分鐘的時間。對於足球這種極度講究節奏與比賽流暢度的運動，過長的中場中斷被視為對比賽本質的嚴重干擾。魯尼在轉播室中被主持人問及「最喜歡表演的哪個部分」時，甚至直接回應：「說實話，是我看著表演結束的那一刻。我很欣賞這其中的很多藝人，但這整場表演對我來說簡直爛透了。」除了表演本身的爭議，決賽場地大都會人壽體育場（MetLife Stadium）的氣候也成為焦點。由於這是阿根廷在本屆賽事中，首度於午後的高溫烈日下出賽，漫長的中場休息不僅冷卻了球員的肌肉與戰術節奏，更讓身體狀況難以調整。這場決賽的前半場比賽原本就顯得膠著且沈悶，西班牙試圖通過細膩傳導打破僵局，阿根廷則以強悍防守阻斷攻勢。在這種高強度的對抗下，長達近半小時的表演中斷，無疑讓原本就已火藥味十足的決賽氛圍大打折扣。