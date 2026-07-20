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2026年世界盃決賽由西班牙對決阿根廷，全場比賽呈現令人窒息的膠著狀態，雙方在常規時間內均未能破門，最終以0：0戰平，進入延長賽。在常規時間尾聲陷入混亂，阿根廷中場大將恩佐（Enzo Fernández）在傷停補時階段犯規領到黃牌，他原本就有一張黃牌，因此也升級成紅牌被罰下場，讓原本就深陷進攻困境的衛冕冠軍阿根廷，在人數處於劣勢下被迫迎戰剩下的30分鐘延長賽。比賽第93分鐘，阿根廷隊在防守端的一次疏失成為轉折點。恩佐在大動作攔截中直接放倒西班牙新星庫巴西（Pau Cubarsí），執法裁判當機立斷，掏出第二張黃牌將其驅逐出場。這不僅是恩佐本場比賽的第二次犯規，更是阿根廷在本屆世界盃賽事中領到的第一張紅牌。這一突發變故讓場邊的阿根廷隊長梅西（Lionel Messi）極度不滿，甚至試圖向裁判抗議對手亦有不當行為，但最終無法改變裁判判罰。本場比賽阿根廷的進攻表現極其低迷，甚至寫下了一項尷尬的紀錄：據統計，阿根廷直到下半場補水階段結束時，全隊依然「0射門」。身為衛冕冠軍，這場決賽的進攻輸出之貧乏，讓轉播平台的足球名宿與分析專家直呼「表現慘不忍睹」。隨著恩佐遭罰下，阿根廷在歷史榜單上也留下了一筆負面紀錄：這是阿根廷隊史在世界盃決賽中領到的第3張紅牌（1990年兩張、2026年一張），累計染紅次數超越所有其他國家隊，成為史上決賽紅牌最多的球隊。阿根廷少打一人，局勢對衛冕軍極為不利。西班牙隨即發動連番猛攻，包括亞馬爾（Lamine Yamal）的一記極具威脅的自由球，險些攻破阿根廷大門，所幸守門員馬丁內斯（Emiliano Martínez）展現神級救險，驚險力保球門不失。這已是近六屆世界盃決賽中，第五次進入延長賽。對於阿根廷而言，接下來的30分鐘不僅是體能與意志的博弈，更是如何在缺少組織核心恩佐的情況下，對抗西班牙不斷施加的高壓進攻。