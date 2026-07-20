我是廣告 請繼續往下閱讀

2026年世界盃決賽進入白熱化階段，阿根廷隊在正規時間最後時刻少打一人的不利局面下，比賽第96分鐘西班牙尼科·威廉斯（Nico Williams）的進球遭主裁判判罰無效，梅里諾（Mikel Merino）被吹犯規在先。面對阿根廷屢次在關鍵判決中獲利，《The Athletic》評論直指裁判在本屆賽事中「判罰尺度不一」，引發廣泛爭議。裁判分析平台Archivo VAR認為，梅里諾在爭搶位置時踩到了阿根廷後衛奧塔門迪，犯規判罰正確。Archivo VAR同時表示，主裁判溫契奇（Slavko Vinčić）的處理十分合理，他先讓進攻完成，隨後再吹罰犯規，避免因過早鳴哨影響潛在進球機會。比賽來到延長賽第96分鐘，西班牙發動攻勢，尼科·威廉斯在禁區內將球送入空門，原本應是決定勝負的一球。然而，主裁判隨即吹響哨音，判定梅里諾在進球過程中對阿根廷後衛奧塔門迪（Nicolas Otamendi）犯規。重播畫面顯示，梅里諾僅僅是意外踩到了奧塔門迪的腳，並未有明顯的推人或肢體碰撞動作。該判決一出，現場西班牙球迷譁然，專業球評也表示：「這是一個非常令人驚訝的判決，裁判本可以讓比賽繼續並交由VAR審視，但他卻在球進網前立刻吹停。」此判決再度引爆關於「裁判袒護阿根廷」的陰謀論。此前在常規時間第104分鐘，庫庫雷利亞（Cucurella）在禁區邊緣撞倒小西蒙尼，裁判未予理會，阿根廷主帥斯卡洛尼（Lionel Scaloni）更因抗議吹罰而被出示黃牌。《The Athletic》資深記者菲爾·海伊（Phil Hay）直言不諱地指出：「我並不傾向於陰謀論，但如果有人說阿根廷在本屆世界盃中獲得了一些極其寬鬆的判決，而裁判對其他球隊明顯的犯規卻採取視而不見的態度，這讓我無法反駁。」美媒普遍認為，裁判在本屆世界盃的執法尺度始終難以服眾，且阿根廷多次在關鍵時刻受益，與其他球隊遭遇的高標嚴判形成了鮮明對比。儘管賽場判罰備受爭議，但阿根廷門將（Emi Martínez）的表現無疑是場上亮點。他不僅在延長賽多次化解威廉斯的射門，更以單場10次撲救打破世界盃決賽門將紀錄。