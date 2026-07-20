今（20）日各地持續高溫炎熱，南部因西南風影響偶有局部短暫陣雨，午後各地山區及部分平地則要留意雷雨、強風與瞬間強降雨。氣象專家吳德榮指出，本周中後期太平洋高壓略增強，天氣將逐漸轉為晴朗酷熱，各地高溫上看35至37度；不過，下周西北太平洋仍有熱帶擾動醞釀，各國模式對未來發展及路徑看法分歧，不確定性仍高，中央氣象署也提醒，下半周須持續留意熱帶系統變化。
今明南部有雨、午後防雷雨 高溫飆37度
氣象專家吳德榮表示，今、明（20、21日）受西南風及南方水氣影響，南部有局部短暫陣雨，午後山區對流旺盛，雷雨可能擴及部分平地，需留意雷擊、強陣風及瞬間強降雨。各地白天仍相當炎熱，今日高溫約35至37度，外出應注意防曬及預防中暑。
吳德榮指出，最新歐洲模式（ECMWF）顯示，22日至26日太平洋高壓略增強，低層西南風減弱，天氣逐漸穩定，各地以晴到多雲為主，但午後山區仍有局部雷陣雨。至於27日至29日天氣，將視西北太平洋熱帶擾動的發展與移動而定，目前各國模式預測差異仍大，仍需持續觀察。
氣象署：午後雷雨又快又急 周末東部水氣增
中央氣象署表示，本周天氣將回到典型「盛夏模式」，周一（20日）南部整天有局部陣雨或雷雨，其他地區午後易出現雷陣雨，北部及中部山區不排除短延時豪雨。
周二（21日）西南風減弱，南部地區清晨至上午仍有零星短暫陣雨或雷雨，其他地區多雲到晴，各地山區仍要注意短延時大雨。
周三至周五（22日至24日）全台各地多雲到晴，午後西半部地區及東半部山區有雷陣雨，各地高溫約34至35度，近山區及盆地可達36度左右。
周六、周日（25日至26日）東半部及恆春半島水氣增加，其他地區仍維持高溫，午後須留意局部雷雨，並提醒民眾持續關注關島至菲律賓東方海面的熱帶擾動發展。
資料來源：中央氣象署、氣象專家吳德榮（洩天機教室）
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氣象專家吳德榮表示，今、明（20、21日）受西南風及南方水氣影響，南部有局部短暫陣雨，午後山區對流旺盛，雷雨可能擴及部分平地，需留意雷擊、強陣風及瞬間強降雨。各地白天仍相當炎熱，今日高溫約35至37度，外出應注意防曬及預防中暑。
吳德榮指出，最新歐洲模式（ECMWF）顯示，22日至26日太平洋高壓略增強，低層西南風減弱，天氣逐漸穩定，各地以晴到多雲為主，但午後山區仍有局部雷陣雨。至於27日至29日天氣，將視西北太平洋熱帶擾動的發展與移動而定，目前各國模式預測差異仍大，仍需持續觀察。
中央氣象署表示，本周天氣將回到典型「盛夏模式」，周一（20日）南部整天有局部陣雨或雷雨，其他地區午後易出現雷陣雨，北部及中部山區不排除短延時豪雨。
周二（21日）西南風減弱，南部地區清晨至上午仍有零星短暫陣雨或雷雨，其他地區多雲到晴，各地山區仍要注意短延時大雨。
周三至周五（22日至24日）全台各地多雲到晴，午後西半部地區及東半部山區有雷陣雨，各地高溫約34至35度，近山區及盆地可達36度左右。
周六、周日（25日至26日）東半部及恆春半島水氣增加，其他地區仍維持高溫，午後須留意局部雷雨，並提醒民眾持續關注關島至菲律賓東方海面的熱帶擾動發展。