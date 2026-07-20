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歷經長達100多分鐘的苦戰與沈悶僵局，2026年世界盃決賽終於在延長賽下半場由西班牙打破僵局！前鋒費蘭·托雷斯（Ferran Torres）在關鍵時刻挺身而出，為西班牙攻入價值連城的絕殺進球，率領「鬥牛士軍團」以1：0領先衛冕冠軍阿根廷，有望時隔16年再次捧起大力神盃，拿到隊史第二座世界盃冠軍正式到手。2屆世界盃加上2屆歐洲盃，托雷斯已連續4屆大賽代表西班牙進球。托雷斯在個人世界盃首秀中便完成梅開二度，但此後連續10場世界盃比賽未能取得進球，進球荒橫跨2022年和2026年兩屆賽事。全場戰局幾乎呈現一面倒的態勢，西班牙在控球與攻勢上全面壓制阿根廷。進入延長賽第106分鐘，僵局終於被打破。亞馬爾（Lamine Yamal）在右路吸引防守後，分球給佩德羅·波羅（Pedro Porro）送出吊中，尼科·威廉斯（Nico Williams）在底線附近展現極高球商，將球頂回禁區中央，托雷斯快馬趕到，以一記左腳勁射將球轟入網頂，全場頓時陷入沸騰。這不僅是托雷斯在本屆賽事的首個進球，也是他第14次嘗試射門後終於開胡。費蘭·托雷斯也因此成為西班牙隊史上，繼2010年決賽的伊涅斯塔（Andrés Iniesta）後，第二位在世界盃決賽中取得進球的球員。反觀衛冕冠軍阿根廷，全場比賽表現乏善可陳。自比賽開始到延長賽，阿根廷幾乎被西班牙的壓迫式防守封死，整場比賽射門次數極少，加上主力中場恩佐（Enzo Fernández）在常規時間結束前領到紅牌被逐，導致球隊在延長賽陷入少打一人的絕境。在費蘭·托雷斯進球後，阿根廷換上後衛塞內西（Marcos Senesi）顯然已無心戀戰，只想死守到點球大戰，但面對西班牙強勢的攻勢，最終未能守住城池。