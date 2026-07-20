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▲草皮被切割放進壓克力模型中販售。（圖／翻攝自FIFA store）

▲頂規收藏版本超豪華，有金箔門票還有金球複製品。（圖／翻攝自FIFA store）

2026世界盃足球賽（FIFA World Cup）今（20）日正式落幕，西班牙以1：0的成績在延長賽中贏過阿根廷，收下隊史第2座大力神盃。而這次FIFA官方還公開販售決賽使用的草皮，一塊要價450美金（約新台幣1.4萬元），在開賽前就已開放預購，開賣當下立刻被球迷火速搶空，這塊草皮也成了西班牙奪冠的見證人。這款名為「球場碎片」（Piece of the Pitch）的官方珍藏系列，是由英國紀念品公司Keep Stub操刀設計。FIFA 官方將決賽場地「紐約紐澤西體育場」（New York New Jersey Stadium，原名大都會人壽體育場）的真實天然草皮切割後，封存於高質感的透明壓克力展示盒內。外盒不僅會印上決賽日期、體育館名稱，更會在賽後客製化刻上西班牙以1：0奪冠的最終比分。為了證明其非凡價值，每組草皮還會附贈一個球網造型的紀念USB，內含官方的防偽認證影片。而這塊決賽草皮的來歷相當獨特，該場館平時作為NFL（美國職業橄欖球聯盟）紐約巨人隊與紐約噴射機隊的主場，平日皆是使用人造草皮，這次是為了符合世界盃標準，才特別鋪設高規格的天然草皮。換言之，這批草皮「僅此一次」專為世界盃決賽而生，比賽落幕後該場館便會全數剷除並重回人造草皮陣營，讓這塊見證西班牙榮耀的草皮更顯珍貴。除了要價450美元的入門款「基礎版」（Foundation Edition）之外，FIFA 其實還推出了另外3種高階規格，分別為Stadium、Legacy與Hero版本，售價從900美元（約新台幣2.9萬元）到驚人的3000美元（約新台幣8.8萬元）不等，最高規格甚至隨附金箔複製門票、迷你世足比賽球與水晶裁切的冠軍獎盃複製品。