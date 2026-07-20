（個人獎項全出爐更新時間：6：46）

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🔹世界盃個人獎項一覽🔹

2026年世界盃今（20）日在西班牙擊敗阿根廷奪冠後正式落幕。隨著冠軍出爐，本屆世界盃各項個人獎項也正式揭曉，西班牙成為最大贏家，不僅抱走冠軍，更一舉包辦金球獎、金手套獎與最佳新秀3大獎項；法國球星姆巴佩（Kylian Mbappé）則以10顆進球奪下金靴獎，完成世界盃史上首次金靴二連霸。27歲的姆巴佩本屆世界盃8場比賽全部先發，火力依舊驚人，合計攻進10球，最終以2球之差力壓阿根廷球王梅西（Lionel Messi）的8球，成功蟬聯世界盃進球王。這也是姆巴佩繼2022年卡達世界盃攻進8球奪下金靴後，再度稱霸射手榜，成為世界盃歷史上首位完成連霸金靴的球員。此外，姆巴佩生涯世界盃累積進球數也來到22球，進一步鞏固自己在世界盃歷史射手榜上第一的地位。姆巴佩本屆10顆進球分布相當平均，小組賽就火力全開，面對塞內加爾、伊拉克及瑞典共攻進6球，幾乎以一己之力率領法國晉級。進入淘汰賽後，他又先後攻破巴拉圭、摩洛哥球門，雖然法國最終無緣冠軍戰，但在季軍戰對英格蘭梅開二度，將個人進球數推升至10球，也提前鎖定金靴獎。阿根廷一路挺進決賽，39歲的梅西依舊展現世界級身手，最終繳出8球、4助攻成績單。不過決賽遭西班牙封鎖未能進球，最終以2球之差屈居射手榜第2。助攻榜方面，梅西同樣未能登頂，法國邊鋒歐利塞（Michael Olise）以7次助攻排名第1，梅西則名列第2集團，再次與個人獎項擦身而過。效力英超曼城的中場核心羅德里（Rodri）榮膺本屆世界盃金球獎。身為西班牙攻守樞紐，他一路穩定掌控比賽節奏，不僅在中場串聯攻勢，也成為防守第一道屏障，是西班牙一路挺進決賽並最終奪冠的關鍵人物。西班牙本屆展現攻守兼備的表現，小組賽先以0：0戰平佛得角，隨後4：0擊敗沙烏地阿拉伯、1：0力克烏拉圭，以小組頭名晉級。進入淘汰賽後，依序淘汰奧地利、葡萄牙、比利時、法國，最終延長賽1：0擊敗阿根廷封王。西班牙門神西蒙（Unai Simón）則拿下本屆金手套獎。整屆賽事8場比賽完成7場零封，僅在8強對比利時時掉1球，決賽面對阿根廷更成功封鎖梅西（Lionel Messi）領軍的攻擊線，成為西班牙奪冠最大功臣之一。西班牙本屆總共僅失1球，也締造近年世界盃最強防守紀錄之一。年僅19歲的西班牙後衛庫巴西（Pau Cubarsí）則獲選本屆世界盃最佳新秀。這名巴塞隆納超新星整屆賽事表現成熟穩定，決賽更交出令人驚艷的數據。根據統計，庫巴西在冠軍戰共有139次觸球（全場最多）、121次成功傳球（全場最多）、96%傳球成功率（全場最高）、21次穿透性傳球（全場最多）、6次解圍（全場最多）。攻守兩端全面主宰比賽，也讓他毫無懸念拿下最佳年輕球員獎項，被視為西班牙未來十年的後防核心。：羅德里（Rodri，西班牙）：姆巴佩（Kylian Mbappé，法國，10球）：烏奈・西蒙（Unai Simón，西班牙）：庫巴西（Pau Cubarsí，西班牙）