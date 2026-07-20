秘魯民防部門負責人當地時間19日表示，該國山區上週六晚間，接連發生2次地震，迄今已知造成至少6人死亡、21人受傷。
《路透社》引述秘魯國家地震中心消息，地震發生在胡寧地區（Junín region）的丘帕卡省（Chupaca province），位於首都利馬以東約300公里（186英里）處。
美國地質調查局（USGS）的偵測數據顯示，規模比較大的一起地震達到5.5，但震源深度僅有10公里。秘魯國家地震中心也證實，2次地震震源都極淺，分別只有24公里和18公里。
為何規模不算大卻釀成傷亡，除了震央太淺以外，報導指出，重災區位於山區，當地房屋構造簡陋，通常只用土磚大概建造，而沒有鋼筋混擬土的成分。
秘魯國家民防局（Peru's National Civil Defense Institute）局長瓦斯克茲（Luis Vásquez）告訴當地傳媒，初步報告顯示，約有48棟房屋全毀、18棟房屋受損，約300人受到影響，目前已為災民提供帳篷，警消和救難人員正在持續清理廢墟，不排除還有受害者被困住。
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美國地質調查局（USGS）的偵測數據顯示，規模比較大的一起地震達到5.5，但震源深度僅有10公里。秘魯國家地震中心也證實，2次地震震源都極淺，分別只有24公里和18公里。
為何規模不算大卻釀成傷亡，除了震央太淺以外，報導指出，重災區位於山區，當地房屋構造簡陋，通常只用土磚大概建造，而沒有鋼筋混擬土的成分。
秘魯國家民防局（Peru's National Civil Defense Institute）局長瓦斯克茲（Luis Vásquez）告訴當地傳媒，初步報告顯示，約有48棟房屋全毀、18棟房屋受損，約300人受到影響，目前已為災民提供帳篷，警消和救難人員正在持續清理廢墟，不排除還有受害者被困住。