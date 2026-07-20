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▲麥特戴蒙（後）和妻子露西安娜是阿根廷隊粉絲。（圖／愛爾達體育家族臉書）

2026世界盃足球賽決賽台灣時間今（20）日凌晨3點開踢，由梅西領軍的阿根廷對上「無敵艦隊」西班牙，最終西班牙以1:0粉碎阿根廷的連霸夢奪冠，而這場令人腎上腺素狂飆的賽事，吸引近期熱映強片《奧德賽》男主角麥特戴蒙（Matt Damon）現身觀賽，由於她的美女老婆是阿根廷人，夫妻倆在場邊全力替阿根廷應援。世足決賽上半場，轉播鏡頭一掃觀眾席，赫見美國男星麥特戴蒙戴著墨鏡、一身輕裝現身觀賽，身旁穿著整套阿根廷球衣、遮陽帽的是他的妻子露西安娜巴羅索（Luciana Barroso），兩人緊盯著場上賽事交頭接耳，相當投入。據了解，麥特戴蒙的老婆露西安娜出生於阿根廷，小倆口於2003年在美國邁阿密一間酒吧相識，當時麥特戴蒙為了躲避熱情粉絲，躲到吧檯後面，當時為店內調酒師的露西安娜，開玩笑告訴他「站在吧台後就得工作」，麥特便順勢幫忙調酒，兩人因此結下緣分，並在2005年結婚，目前共育有4名女兒，是演藝圈的模範夫妻。麥特戴蒙曾經在專訪中大方坦言，因為妻子的關係，加上自己也是超級球迷，本身是阿根廷隊的鐵粉，他在家中甚至開玩笑表示「梅西比我還重要」，可見這位好萊塢巨星對阿根廷國家隊的狂熱支持。