美國副總統范斯（JD Vance）當地時間週日晚間、台灣時間週一清晨宣布，與妻子烏莎（Usha Vance）的第4個孩子已經出生，有外媒指出，這是美國150多年以來，首次有現任副總統在任內生娃，上一次要追溯到19世紀。
根據《美聯社》報導，新生兒被取名為艾利克（Alec Neel Vance），他的哥姊分別是9歲的Ewan、6歲的Vivek和4歲的Mirabel。
范斯在官方社群平台上，公開與妻子共同署名的聲明，證實4寶的誕生，母子均安，其他3個孩子也非常高興能見到弟弟，並特別感謝醫療團隊的成員。
報導指出，范斯一直以來都倡導多育概念，曾多次表達對生育率下降的擔憂，還曾在反墮胎的集會上，公開表示希望美國能有更多嬰兒出生。
不只如此，范斯還暗示，他的朋友、右翼保守派活動家柯克（Charlie Kirk，去年9月遇刺身亡）之死，是他決定要再生1個孩子的關鍵原因。柯克的遺孀曾向他們透露，丈夫在遇襲身亡前，曾說過想生養更多孩子，友人的經歷促使范斯夫妻決定進一步擴大家庭規模。
我是廣告 請繼續往下閱讀
范斯在官方社群平台上，公開與妻子共同署名的聲明，證實4寶的誕生，母子均安，其他3個孩子也非常高興能見到弟弟，並特別感謝醫療團隊的成員。
不只如此，范斯還暗示，他的朋友、右翼保守派活動家柯克（Charlie Kirk，去年9月遇刺身亡）之死，是他決定要再生1個孩子的關鍵原因。柯克的遺孀曾向他們透露，丈夫在遇襲身亡前，曾說過想生養更多孩子，友人的經歷促使范斯夫妻決定進一步擴大家庭規模。