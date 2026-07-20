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▲由哈蘭德（Erling Haaland）領軍的挪威一路闖進8強，最終排名第5，締造隊史世界盃最佳成績。（圖／翻攝自X 433）

🔹2026世界盃最終排名🔹

排名 國家 1 西班牙 2 阿根廷 3 英格蘭 4 法國 5 挪威 6 比利時 7 摩洛哥 8 瑞士 9 墨西哥 10 哥倫比亞 11 巴西 12 美國 13 葡萄牙 14 加拿大 15 埃及 16 巴拉圭 17 荷蘭 18 德國 19 象牙海岸 20 克羅埃西亞 21 日本 22 澳洲 23 剛果民主共和國 24 迦納 25 厄瓜多 26 南非 27 瑞典 28 奧地利 29 波士尼亞與赫塞哥維納 30 阿爾及利亞 31 塞內加爾 32 維德角 33 伊朗 34 南韓 35 土耳其 36 蘇格蘭 37 烏拉圭 38 沙烏地阿拉伯 39 捷克 40 紐西蘭 41 卡達 42 庫拉索 43 巴拿馬 44 約旦 45 海地 46 烏茲別克 47 突尼西亞 48 伊拉克

2026年世界盃今（20）日正式落幕，西班牙在決賽歷經延長賽，以1：0擊敗衛冕軍阿根廷，睽違16年再度高舉大力神盃，也讓本屆世界盃48支參賽隊伍最終排名全部揭曉。亞洲球隊部分日本寫下最佳的21名成績，最大黑馬是哈蘭德（Erling Haaland）領軍的挪威一舉來到第5；反觀5屆冠軍巴西僅排名第11，寫下隊史第2差成績。西班牙繼2010年南非世界盃後，再度站上世界之巔；阿根廷則無緣完成二連霸。英格蘭不僅首次拿下世界盃季軍，也寫下自1966年奪冠以來最佳成績；法國則是隊史第2度以第4名作收。本屆賽事也出現不少令人意外的排名。由哈蘭德（Erling Haaland）領軍的挪威一路闖進8強，最終排名第5，締造隊史世界盃最佳成績。反觀5屆冠軍巴西僅排名第11，寫下隊史第2差成績；葡萄牙則位居第13，荷蘭與德國分別排名第17、第18，皆提前止步淘汰賽。三個地主國方面，墨西哥排名第9最佳，美國位居第12，加拿大則排在第14，皆成功闖進淘汰賽。首次參賽就闖進32強的佛得角則名列第32，成為本屆最大黑馬之一。亞洲球隊方面，日本以第21名成為亞洲排名最高的球隊，澳洲排名第22緊追在後。伊朗與韓國分別排在第33、第34名；睽違40年重返世界盃的伊拉克則以第48名墊底，未能在本屆賽事留下更多驚奇。此外，國際足總（FIFA）也提高了本屆世界盃總獎金規模，48支參賽隊伍共可獲得8.71億美元（約新台幣282億元）獎金，創下歷史新高。其中，冠軍西班牙可獲得5100萬美元（約新台幣16.53億元）獎金，亞軍阿根廷則可獲3400萬美元；季軍英格蘭可拿3000萬美元，第4名法國則可獲2800萬美元。打進8強的球隊每隊可獲2000萬美元，16強可獲1600萬美元，32強為1200萬美元，而止步小組賽的球隊也能獲得1000萬美元獎金，另有250萬美元作為賽前備戰與訓練補助。FIFA表示，所有獎金將發放給各國足協，而非直接支付給球員，後續如何分配則由各國足協自行決定。