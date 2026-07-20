2026年世界盃今（20）日正式落幕，西班牙在決賽歷經延長賽，以1：0擊敗衛冕軍阿根廷，睽違16年再度高舉大力神盃，也讓本屆世界盃48支參賽隊伍最終排名全部揭曉。亞洲球隊部分日本寫下最佳的21名成績，最大黑馬是哈蘭德（Erling Haaland）領軍的挪威一舉來到第5；反觀5屆冠軍巴西僅排名第11，寫下隊史第2差成績。
亞洲球隊日本排名最高
西班牙繼2010年南非世界盃後，再度站上世界之巔；阿根廷則無緣完成二連霸。英格蘭不僅首次拿下世界盃季軍，也寫下自1966年奪冠以來最佳成績；法國則是隊史第2度以第4名作收。
本屆賽事也出現不少令人意外的排名。由哈蘭德（Erling Haaland）領軍的挪威一路闖進8強，最終排名第5，締造隊史世界盃最佳成績。反觀5屆冠軍巴西僅排名第11，寫下隊史第2差成績；葡萄牙則位居第13，荷蘭與德國分別排名第17、第18，皆提前止步淘汰賽。
三個地主國方面，墨西哥排名第9最佳，美國位居第12，加拿大則排在第14，皆成功闖進淘汰賽。首次參賽就闖進32強的佛得角則名列第32，成為本屆最大黑馬之一。
亞洲球隊方面，日本以第21名成為亞洲排名最高的球隊，澳洲排名第22緊追在後。伊朗與韓國分別排在第33、第34名；睽違40年重返世界盃的伊拉克則以第48名墊底，未能在本屆賽事留下更多驚奇。
西班牙奪冠能拿16億台幣
此外，國際足總（FIFA）也提高了本屆世界盃總獎金規模，48支參賽隊伍共可獲得8.71億美元（約新台幣282億元）獎金，創下歷史新高。其中，冠軍西班牙可獲得5100萬美元（約新台幣16.53億元）獎金，亞軍阿根廷則可獲3400萬美元；季軍英格蘭可拿3000萬美元，第4名法國則可獲2800萬美元。
打進8強的球隊每隊可獲2000萬美元，16強可獲1600萬美元，32強為1200萬美元，而止步小組賽的球隊也能獲得1000萬美元獎金，另有250萬美元作為賽前備戰與訓練補助。FIFA表示，所有獎金將發放給各國足協，而非直接支付給球員，後續如何分配則由各國足協自行決定。
🔹2026世界盃最終排名🔹
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西班牙繼2010年南非世界盃後，再度站上世界之巔；阿根廷則無緣完成二連霸。英格蘭不僅首次拿下世界盃季軍，也寫下自1966年奪冠以來最佳成績；法國則是隊史第2度以第4名作收。
本屆賽事也出現不少令人意外的排名。由哈蘭德（Erling Haaland）領軍的挪威一路闖進8強，最終排名第5，締造隊史世界盃最佳成績。反觀5屆冠軍巴西僅排名第11，寫下隊史第2差成績；葡萄牙則位居第13，荷蘭與德國分別排名第17、第18，皆提前止步淘汰賽。
三個地主國方面，墨西哥排名第9最佳，美國位居第12，加拿大則排在第14，皆成功闖進淘汰賽。首次參賽就闖進32強的佛得角則名列第32，成為本屆最大黑馬之一。
亞洲球隊方面，日本以第21名成為亞洲排名最高的球隊，澳洲排名第22緊追在後。伊朗與韓國分別排在第33、第34名；睽違40年重返世界盃的伊拉克則以第48名墊底，未能在本屆賽事留下更多驚奇。
此外，國際足總（FIFA）也提高了本屆世界盃總獎金規模，48支參賽隊伍共可獲得8.71億美元（約新台幣282億元）獎金，創下歷史新高。其中，冠軍西班牙可獲得5100萬美元（約新台幣16.53億元）獎金，亞軍阿根廷則可獲3400萬美元；季軍英格蘭可拿3000萬美元，第4名法國則可獲2800萬美元。
打進8強的球隊每隊可獲2000萬美元，16強可獲1600萬美元，32強為1200萬美元，而止步小組賽的球隊也能獲得1000萬美元獎金，另有250萬美元作為賽前備戰與訓練補助。FIFA表示，所有獎金將發放給各國足協，而非直接支付給球員，後續如何分配則由各國足協自行決定。
🔹2026世界盃最終排名🔹
|排名
|國家
|1
|西班牙
|2
|阿根廷
|3
|英格蘭
|4
|法國
|5
|挪威
|6
|比利時
|7
|摩洛哥
|8
|瑞士
|9
|墨西哥
|10
|哥倫比亞
|11
|巴西
|12
|美國
|13
|葡萄牙
|14
|加拿大
|15
|埃及
|16
|巴拉圭
|17
|荷蘭
|18
|德國
|19
|象牙海岸
|20
|克羅埃西亞
|21
|日本
|22
|澳洲
|23
|剛果民主共和國
|24
|迦納
|25
|厄瓜多
|26
|南非
|27
|瑞典
|28
|奧地利
|29
|波士尼亞與赫塞哥維納
|30
|阿爾及利亞
|31
|塞內加爾
|32
|維德角
|33
|伊朗
|34
|南韓
|35
|土耳其
|36
|蘇格蘭
|37
|烏拉圭
|38
|沙烏地阿拉伯
|39
|捷克
|40
|紐西蘭
|41
|卡達
|42
|庫拉索
|43
|巴拿馬
|44
|約旦
|45
|海地
|46
|烏茲別克
|47
|突尼西亞
|48
|伊拉克
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