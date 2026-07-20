2026年世界盃圓滿落幕，西班牙隊憑藉延長賽的絕殺進球，以1：0擊敗阿根廷，時隔16年再度高舉大力神盃，追平烏拉圭與法國的奪冠次數，更將常規時間不敗紀錄推進至38場，成為足壇史上最長不敗紀錄保持者。本屆世界盃驚人的獎金分配也出爐，冠軍西班牙拿到3300萬美元，亞軍阿根廷有3300萬美元，季軍英格蘭2900萬美元，第四名的法國有2700萬美元。

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冠軍進帳5000萬美元　世界盃總獎金大升級

今年世界盃的總獎金池大幅提升至 7.27億美元（約合新台幣235億元），相較於2022年激增了50%。作為本次賽事的最高贏家，西班牙隊奪得冠軍，共計可獲得 5000萬美元（約合新台幣16億元） 的獎金。

此外，各階段球隊獎金分配如下：

名次/階段 獲得獎金（美元）
冠軍：西班牙 5000萬
亞軍：阿根廷 3300萬
季軍：英格蘭 2900萬
殿軍：法國 2700萬
8強止步 1900萬
16強止步 1500萬
32強止步 1100萬
小組賽淘汰 900萬
每隊最低門檻也保底千萬美元收益

FIFA為了鼓勵各國足協投入資源，除了上述名次獎金外，每支參賽球隊還能額外獲得 150萬美元 的備戰经费。這意味著即便在小組賽即遭到淘汰，各會員協會最低仍能享有 1050萬美元（約合新台幣3.4億元） 的總收入，這對推廣足球運動發展而言，是一筆極為龐大的挹注。

本屆決賽可謂「含金量」與話題性並存。西班牙在全場圍攻阿根廷防線後，最終靠著費蘭·托雷斯（Ferran Torres）的絕殺打破僵局。阿根廷雖遺憾以亞軍作收，獲得3300萬美元獎金，但其衛冕失利加上終場哨響後的衝突插曲，讓這屆決賽的結果增添了更多場外討論。


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黃建霖編輯記者

畢業於中國文化大學，曾在聯合報系經濟日報工作過一年，主跑地方產經線，累積新聞採訪、撰寫實務經驗。

之後於2016年加入《NOWNEWS今日新聞》，至今擔任體育記者採訪工作已有9年，專注於各式體育報導，曾實地...