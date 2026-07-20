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▲阿根廷門將大馬丁（如圖）被譽為是梅西身旁最可靠的男人。（圖／美聯社／達志影像）

2026世界盃冠軍戰已在今（20）日開打，由西班牙對上阿根廷，雙方陷入難分難解的拉鋸戰，以0比0進入延長賽，最終由西班牙以1比0奪冠。其中，撲救11次擋下西班牙攻勢的阿根廷的門將「大馬丁」馬丁尼茲（Emiliano Martínez），竟在賽前自爆參加本屆世界盃前，右手就意外受傷，導致無名指骨折，雖然醫生建議他動手術，但他為了參加世界盃而拒絕，還帶傷一路戰到冠軍賽，讓球迷都超佩服。大馬丁在賽前透露自己右手無名指骨折的消息，他坦言到現在還是每天都會痛，「我知道會很痛，但還是拒絕了手術。」而因為傷勢，大馬丁也因此在小組賽階段無法跟隊友一起訓練，而是有單獨的訓練模式，直到在16強中與埃及的比賽，才開始正常訓練。他表示雖然一開始因為無法跟隊友練球而影響心情，但恢復訓練後，心情就好多了。事實上，這位於2022卡達世界盃成功擋下法國，與梅西一起捧起大力神盃的門將大馬丁，被稱為是梅西身邊最可靠的男人，還在上一屆獲得了金手套獎，就連梅西都大讚是因為他，阿根廷才能拿下這麼好的成績，還曾直言：「他是門將中的怪物。」雖然在本屆阿根廷於延長賽飲恨以1球之差敗給西班牙，但球迷對於大馬丁帶傷比賽的敬業與專業，都感到非常佩服。