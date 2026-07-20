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2026年世界盃決賽在紐澤西畫下句點，衛冕冠軍阿根廷在延長賽以0：1不敵西班牙，無緣衛冕。這場被視為「球王」梅西（Lionel Messi）世界盃告別戰的賽事，最終以令人心碎的方式落幕。梅西在領取亞軍獎牌後，被鏡頭捕捉到紅了眼眶，深情凝望著阿根廷球迷看台，這一幕讓無數現場與電視機前的球迷為之動容。作為世界足球史上最偉大的球員之一，39歲的梅西在本屆賽事中依然展現了極高的競技水平。統計顯示，梅西在8場比賽中繳出8球、4助攻的亮眼數據，除了決賽外，他在每一場比賽皆有參與進球。然而，在最終的決賽舞台上，面對西班牙出色的控球能力，梅西全場僅獲得1次射門機會，且未能發揮出過往撕裂對手防線的統治力。最終，梅西不僅無緣帶領球隊衛冕，也與個人獎項擦身而過：本屆金球獎頒給了西班牙核心羅德里（Rodri），而金靴獎則由攻入10球、4助攻的姆巴佩（Kylian Mbappé）奪下。這也意味著梅西在生涯6度參賽的世界盃征途中，唯獨未能將象徵賽事最佳射手的「金靴獎」收入囊中，成為其華麗生涯中最後的一絲遺憾。梅西此次在決賽後淚灑球場的畫面，勾起了許多球迷對於2014年與2016年連續失冠的記憶。儘管在2022年他已率領阿根廷奪得世界盃冠軍，填補了生涯最大的一塊拼圖，但此次以39歲高齡再次挺進決賽，仍展現了極高的戰鬥意志。美國媒體《The Athletic》評論指出，梅西在近五屆大賽（三屆世界盃、兩屆美洲盃）中，僅有三次未能創造出進攻機會，決賽便是其中之一。儘管未能以完美姿態謝幕，但梅西在全球舞台上留下的輝煌 legacy 已無須多言。無論未來他是否會繼續征戰，這名球王在阿根廷足球史乃至世界足球史上的地位，早已堅不可摧。隨著梅西深情望向看台的背影，一個屬於球王的時代，正式宣告進入尾聲。