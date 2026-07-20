2026中央普發一萬目前仍在審核，地方加碼大紅包今（20）日中午 12:00 搶先開領！彰化縣花壇鄉率先發放每人 6,000 元現金振興禮金，即日起限時 4 個月供符合條件的鄉親領取。究竟有哪些人符合資格、中午去哪裡領、親領或代領需要帶什麼證明文件？《NOWNEWS今日新聞》為您整理今日開領的完整指南與全台各縣市加碼福利盤點。
🟡花壇普發六千元今開領！4萬2千名鄉親受惠
彰化縣花壇鄉民代表會通過穩定民生振興經濟禮金條例，採取全案不排富、不分年齡原則。只要在2026年3月1日前（含當日）設籍花壇鄉的民眾，今天起都能依法申領 6,000 元整現金。本案預計有 4.2 萬人受惠，符合條件的寄居者、已取得身分證的外籍配偶，通通都能在今天起領取福利大紅包。此外，若鄉親在3月1日後不幸往生或戶籍遷出，只要在造冊日（2026年4月28日）當天仍持續在籍者，同樣具備領取資格。
🟡 兩階段領取時間地點？限時申領截止日看這
根據花壇鄉公所公告，整體發放作業分為兩大階段進行，限時 4 個月供符合條件者領取：
第
一階段：各村定點發放（7/20 ～ 8/14）
今天中午 12:00 正式起跑！相關發放通知單已由各村村鄰長送達。鄉民須依照通知單指定的日期與指定地點（活動中心或宮廟等處）領取，每日發放時段為中午 12:00 至下午 16:00。若發放期間遭遇颱風假，發放日期將順延。
第二階段：鄉公所補領（8/19 ～ 11/30）
若第一階段因故未能趕上的鄉親，可於此期間的每星期三上班時間（上午 09:00 至下午 16:00），親自前往花壇鄉公所辦理補領。如遇颱風停班停課則順延，最晚領取期限至 115 年 11 月 30 日截止，逾期未領取者視同放棄。
🟡 符合資格就能代領嗎？公所提醒必備證明書
為縮短現場排隊等候時間，公所提醒鄉民依領取身分備妥證明文件，並於現場當場點清金額：
本人親領：攜帶領取通知單、個人國民身分證、個人印章。
未成年人領取：由法定代理人檢附自身的國民身分證與印章，以及未成年人的身分證明文件（身分證或戶口名簿）辦理代領。
委託親屬代領：檢附代領人國民身分證與印章、委託人的委託書及身分證明文件。
符合資格領前死亡：得由繼承人推派一人代表，領取時應檢附「繼承人共同委任及切結書」、死亡者戶籍謄本，以及被推派繼承人的身分證。
🟡 全台各縣市地方加碼懶人包！最高現領一萬
除了彰化花壇今天開領外，全台多個行政區也在 7 月至 8 月間祭出振興補助，符合資格的鄉親務必看準時間領取：
新竹縣橫山鄉：普發 5,000 元。定點領現已結束，錯過者務必於明天（7 月 21 日）前親自前往橫山鄉公所辦理補領。
苗栗縣西湖鄉：普發 5,000 元。公所補領限期已於 7 月 17 日截止，目前已截止受理。
苗栗縣三灣鄉：普發 5,000 元。預算已正式通過，預計於 7 月至 8 月間分階段展開發放。
新竹縣關西鎮：普發 5,000 元（低收入戶加碼 2,000 元），最快將於 2026 年 8 月起開始發放。
花蓮縣光復鄉：推出 10,000 元災後振興禮金。目前正開放符合資格者進行登記，截止大限為 8 月 10 日。
澎湖縣西嶼鄉：普發 10,000 元。目前進入公所補領階段，截止大限為 7 月 31 日，公所安排於 7 月 25 日與 26 日進行週末加班受理。
🟡 花壇普發6000元常見QA！三分鐘看懂怎麼領
Q1：外縣市剛移居的人可以領嗎？具體設籍時間是？
本次發放採取全案不排富原則。只要在 2026年3月1日前（含當日） 已經正式設籍於彰化縣花壇鄉的鄉民，或是符合條件的寄居者、已取得身分證的外籍配偶，今天起通通具備申領資格。
Q2：如果這段時間出國或剛好沒空，最晚什麼時候要領完？
整體申領限時 4 個月。第一階段各村定點發放至 8 月 14 日止；若錯過，請於第二階段（8月19日至11月30日）的每星期三上班時間，親自前往花壇鄉公所辦理補領。11月30日為最後大限，逾期未領取者視同放棄。
Q3：平日上班沒空，可以請家人代領嗎？要帶什麼？
可以。如果是幫家裡未成年孩童代領，請檢附法定代理人自身的身分證、印章，以及孩童的戶口名簿；如果是委託其他成年親屬代領，代領人除了要帶齊雙方的身分證件與印章外，現場必須額外出示「委託書」，並於當場清點現鈔。
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彰化縣花壇鄉民代表會通過穩定民生振興經濟禮金條例，採取全案不排富、不分年齡原則。只要在2026年3月1日前（含當日）設籍花壇鄉的民眾，今天起都能依法申領 6,000 元整現金。本案預計有 4.2 萬人受惠，符合條件的寄居者、已取得身分證的外籍配偶，通通都能在今天起領取福利大紅包。此外，若鄉親在3月1日後不幸往生或戶籍遷出，只要在造冊日（2026年4月28日）當天仍持續在籍者，同樣具備領取資格。
根據花壇鄉公所公告，整體發放作業分為兩大階段進行，限時 4 個月供符合條件者領取：
第
一階段：各村定點發放（7/20 ～ 8/14）
今天中午 12:00 正式起跑！相關發放通知單已由各村村鄰長送達。鄉民須依照通知單指定的日期與指定地點（活動中心或宮廟等處）領取，每日發放時段為中午 12:00 至下午 16:00。若發放期間遭遇颱風假，發放日期將順延。
若第一階段因故未能趕上的鄉親，可於此期間的每星期三上班時間（上午 09:00 至下午 16:00），親自前往花壇鄉公所辦理補領。如遇颱風停班停課則順延，最晚領取期限至 115 年 11 月 30 日截止，逾期未領取者視同放棄。
為縮短現場排隊等候時間，公所提醒鄉民依領取身分備妥證明文件，並於現場當場點清金額：
本人親領：攜帶領取通知單、個人國民身分證、個人印章。
未成年人領取：由法定代理人檢附自身的國民身分證與印章，以及未成年人的身分證明文件（身分證或戶口名簿）辦理代領。
委託親屬代領：檢附代領人國民身分證與印章、委託人的委託書及身分證明文件。
符合資格領前死亡：得由繼承人推派一人代表，領取時應檢附「繼承人共同委任及切結書」、死亡者戶籍謄本，以及被推派繼承人的身分證。
除了彰化花壇今天開領外，全台多個行政區也在 7 月至 8 月間祭出振興補助，符合資格的鄉親務必看準時間領取：
新竹縣橫山鄉：普發 5,000 元。定點領現已結束，錯過者務必於明天（7 月 21 日）前親自前往橫山鄉公所辦理補領。
苗栗縣西湖鄉：普發 5,000 元。公所補領限期已於 7 月 17 日截止，目前已截止受理。
苗栗縣三灣鄉：普發 5,000 元。預算已正式通過，預計於 7 月至 8 月間分階段展開發放。
新竹縣關西鎮：普發 5,000 元（低收入戶加碼 2,000 元），最快將於 2026 年 8 月起開始發放。
花蓮縣光復鄉：推出 10,000 元災後振興禮金。目前正開放符合資格者進行登記，截止大限為 8 月 10 日。
澎湖縣西嶼鄉：普發 10,000 元。目前進入公所補領階段，截止大限為 7 月 31 日，公所安排於 7 月 25 日與 26 日進行週末加班受理。
🟡 花壇普發6000元常見QA！三分鐘看懂怎麼領
Q1：外縣市剛移居的人可以領嗎？具體設籍時間是？
本次發放採取全案不排富原則。只要在 2026年3月1日前（含當日） 已經正式設籍於彰化縣花壇鄉的鄉民，或是符合條件的寄居者、已取得身分證的外籍配偶，今天起通通具備申領資格。
Q2：如果這段時間出國或剛好沒空，最晚什麼時候要領完？
整體申領限時 4 個月。第一階段各村定點發放至 8 月 14 日止；若錯過，請於第二階段（8月19日至11月30日）的每星期三上班時間，親自前往花壇鄉公所辦理補領。11月30日為最後大限，逾期未領取者視同放棄。
Q3：平日上班沒空，可以請家人代領嗎？要帶什麼？
可以。如果是幫家裡未成年孩童代領，請檢附法定代理人自身的身分證、印章，以及孩童的戶口名簿；如果是委託其他成年親屬代領，代領人除了要帶齊雙方的身分證件與印章外，現場必須額外出示「委託書」，並於當場清點現鈔。