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2026年世界盃決賽落幕，衛冕軍阿根廷在延長賽遭西班牙絕殺，最終以0：1屈居亞軍。整場比賽阿根廷全場「0射正」被屈辱完封外，賽後陣中惡漢帕雷德斯（Leandro Paredes）當場失控，對西班牙球員使出「鎖喉功」暴行，直接遭到裁判紅牌驅逐出場。這番醜陋行徑讓荷蘭球評怒批「無恥丟人」，德國傳奇名宿克羅斯（Toni Kroos）更在第一時間發文嘲諷：「足球贏了！」這場決賽在美國紐澤西舉行，西班牙從開賽後便掌握比賽節奏，持續透過控球與高壓逼搶限制阿根廷進攻。數據顯示，西班牙全場控球率占優，讓阿根廷僅完成2次射門，且沒有任何一次射正，39歲球王梅西（Lionel Messi）也難以像過去淘汰賽階段一樣改變戰局。比賽過程中，阿根廷球員多次出現激烈防守動作，包括帕雷德斯（Leandro Paredes）、奧塔門迪（Nicolás Otamendi）與塔利亞菲科（Nicolás Tagliafico）等人皆因強硬拚搶引發爭議。最終，恩佐（Enzo Fernández）在第93分鐘因兩黃變一紅遭驅逐出場，讓阿根廷在延長賽階段陷入少打一人的困境。終場哨響後，衝突仍未平息。比賽畫面顯示，帕雷德斯先是在場上與西班牙後衛加西亞（Eric García）發生衝突，甚至出現疑似掐脖動作，隨後又將加維（Gavi）推倒在地。主裁判溫契奇（Slavko Vinčić）最終向帕雷德斯出示紅牌，成為決賽結束後的焦點事件。荷蘭廣播聯盟（NOS）球評佩雷斯（Kenneth Perez）在節目上直言不諱地痛罵：「阿根廷真的活該輸球。整個過程裡一次射正都沒有，他們離場的方式太難看了，這讓我非常生氣。」佩雷斯進一步開砲：「實力更強的西班牙在你的半場施壓，這很正常，但阿根廷竟然想用這種方式去贏球？帕雷德斯、塔利亞菲科、奧塔門迪……真是該死。我才不管這是不是是他們的風格，這就是丟人。這簡直是足球愛好者的恥辱。」除了佩雷斯之外，德國足壇名將克羅斯（Toni Kroos）也在賽後發表引發討論的言論。他在社群平台寫下：「足球贏了。」雖然克羅斯沒有直接點名阿根廷，但外界普遍認為這句話是在暗指阿根廷比賽中的強硬甚至爭議動作，認為西班牙的勝利代表更純粹的足球獲得肯定。克羅斯的言論也引發大量球迷討論，有支持者留言表示：「足球贏了，這句話說得太好了」、「敢說出很多人的心聲」、「這樣的阿根廷如果奪冠才是足球的悲哀」。不過，也有球迷認為阿根廷長年以強悍、防守侵略性著稱，強硬風格本就是南美足球文化的一部分，不能單純以幾次衝突否定整支球隊。