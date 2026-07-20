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西班牙16年後再登世界之巔！維德角「零封冠軍」傳奇再掀熱議

▲維德角本屆首度晉級世界盃會內賽，雖止步32強，但4場比賽90分鐘內未曾吞敗，接連逼和西班牙、烏拉圭、沙烏地阿拉伯，對阿根廷也兩度追平，表現令人驚艷，獲得大批網友一致讚賞。（圖／美聯社／達志影像）

首戰逼平世界冠軍！維德角締造本屆最大驚奇

▲西班牙自2024年歐洲國家盃至今，14場正式賽事豪取13勝1和，唯一未能取勝的一役，就是本屆世界盃小組賽首戰遭維德角逼成0比0。（圖／美聯社／達志影像）

40歲門將一夕爆紅！世界盃之戰改寫人生 IG粉絲暴增突破2700萬

▲維德角從來不缺有天賦的足球員，只是過去鮮少獲得歐洲俱樂部注意，如今透過世界盃舞台，更多球探與球隊開始關注這個國家，未來將有更多球員獲得站上國際舞台的機會，圖為門將沃齊尼亞。（圖／美聯社／達志影像）

西班牙在2026年世界盃冠軍戰延長賽靠前鋒費蘭托雷斯（Ferran Torres）攻進致勝球，以1：0擊敗阿根廷，相隔16年再度奪冠。隨著冠軍出爐，也讓球迷重新想起小組賽首戰與西班牙踢成0：0的黑馬維德角。這支人口僅約50萬的國家，不僅成為本屆唯一讓西班牙未能進球的球隊，更靠40歲門將沃齊尼亞神勇表現寫下世界盃經典，讓不少球迷直呼是本屆最令人感動的傳奇故事，「含金量衝破頂了」。2026年世界盃冠軍戰20日登場，由衛冕軍阿根廷迎戰西班牙，雙方在正規90分鐘都無法攻破對方球門，以0：0進入延長賽。直到第106分鐘，西班牙前鋒費蘭托雷斯把握門前補射機會攻進致勝球，終場以1：0擊敗阿根廷，勇奪隊史第二座世界盃冠軍，也是繼16年前後再次站上世界之巔。隨著西班牙奪冠，不少球迷也重新回顧本屆賽事最令人印象深刻的黑馬故事，其中最受討論的，正是首次闖進世界盃會內賽的維德角，在小組賽首戰逼和最終冠軍西班牙，寫下本屆經典戰役。小組賽首戰，西班牙全場火力全開，完成27次射門、7次射正，但始終無法突破維德角防線。首次參加世界盃的維德角憑藉嚴密防守，以及40歲門將沃齊尼亞（Vozinha）屢次神勇撲救，成功守住球門，最終以0：0逼和奪冠熱門西班牙，爆出當時最大冷門之一。由於維德角全國人口僅約50多萬，首次晉級世界盃就能與西班牙踢成平手，也讓不少球迷賽後開始搜尋「維德角到底在哪裡」，成為當時世界盃期間討論度最高的話題之一。雖然維德角最後在32強以2：3敗給阿根廷止步淘汰賽，但若只計算正規90分鐘，他們本屆4場比賽從未吞敗。除了逼平西班牙之外，維德角也先後與烏拉圭、沙烏地阿拉伯握手言和；16強面對衛冕軍阿根廷，更兩度落後、兩度追平，硬是把比賽拖進延長賽，最終才因烏龍球惜敗，整趟世界盃旅程贏得外界一致肯定。對此，有球迷發文表示，「隨著西班牙奪冠，維德角門將Vozinha用自己的頂級守門功夫0封冠軍西班牙的事蹟，絕對是封神了，一個50萬人口小島國踢平當屆世界盃冠軍的紀錄，真的讓人非常難忘且感動，是一個值得傳唱的世界盃傳奇故事。」網友們也紛紛認同留言，「結果西班牙成了這屆世界盃冠軍、維德角門將含金量衝破頂了」、「西班牙2024以後國家隊唯一沒贏的一場就是對維德角，太猛了」、「沃齊尼亞：想當年我零封當屆世界冠軍」、「唯一沒讓西班牙進球的國家隊」、「維德角：我 0 : 0 踢平了世界冠軍」。也有人指出：「比利時也挺厲害的，唯一失分就這個。」事實上，40歲的沃齊尼亞不僅在對西班牙一戰封神，面對阿根廷時同樣有精彩演出，多次化解梅西射門，讓衛冕軍陷入苦戰，也因此迅速爆紅。原本IG追蹤人數僅約5萬人的他，如今粉絲已突破2700萬，人氣甚至超越不少國際體壇明星。接受專訪時，沃齊尼亞坦言，自己從未想過人生會有如此巨大的改變，「這一切真的太瘋狂了，我很感恩，也非常開心。」他表示，足球一直讓自己有機會認識世界各地的人，但如今受到如此高的關注，是以前完全無法想像的事情。在維德角，大家很喜歡聚在家門口煮飯、聊天，但現在自己幾乎已經無法像以前一樣自在生活。不過，沃齊尼亞認為，這份名氣最大的意義，是讓更多人認識自己的國家，也相信這趟歷史性的世界盃之旅，將替更多維德角年輕球員開啟新的大門。以前只要向別人介紹自己來自維德角，對方總會反問「那是哪裡？」如今全世界都知道維德角，這才是最值得驕傲的收穫。