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美國川普政府依據《貿易法》122條實施的全球10％關稅，即將於本月24日到期，屆時美國或將援引《貿易法》第301條，將多個國家的關稅稅率升至12.5%甚至更高，至於台灣因為已簽署台美對等貿易協定（ART），不排除會適用較低的10%稅率。綜合外媒報導，今年2月美國聯邦最高法院裁定，川普政府援引《國際緊急經濟權力法》（IEEPA）實施的對等關稅違法後，白宮迅速改用122條作為替代方案，推出期限150天的全球10％臨時關稅。5個月的時間過去，122條的授權將在24日到期，外界普遍預期，美國貿易代表署（USTR）將用《貿易法》301條推出新一輪關稅，該法條授權美國總統可針對不公平、歧視性貿易，課徵關稅或其他制裁。上個月美國貿易代表辦公室（USTR）曾公布一項調查報告，計畫以「防範強迫勞動措施不足」為由，將包括日本在內的60個國家的關稅稅率拉高至12.5%。《衛報》指出，白宮正準備對它認為涉嫌強迫勞動法執行不力、產能過剩的國家徵收新關稅，最新提案可能影響包括英國、日本、印度、台灣、中國在內等主要貿易夥伴，但具體結果如何，仍需待進一步調查結果與政策出爐。