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▲大馬丁（右）是梅西的忠實粉絲，他曾激動表示願意為了梅西付出生命。（圖／馬丁尼茲IG@emi_martinez26）

2026世界盃足球賽（FIFA World Cup）今（20）日正式落幕，阿根廷在冠軍戰以0比1不敵西班牙，與衛冕擦身而過。不過阿根廷門將「大馬丁」馬丁尼茲（Emiliano Martínez）此役表現依舊神勇，全場狂做出11次撲救，多次化解西班牙攻勢，硬是將比賽拖進延長賽，雖敗猶榮。事實上，大馬丁的足球人生也相當勵志，直到28歲才首次入選阿根廷國家隊，就在2022年卡達世界盃一戰成名，成功幫助梅西捧起生涯首座大力神盃。大馬丁的足球生涯並非一帆風順，在成名之前，他經歷了漫長的沉潛期。17歲那年，他離開家鄉阿根廷，遠渡重洋加盟英超豪門兵工廠（Arsenal），但在競爭激烈的歐洲賽場，他並未能立刻獲得主力位置，而是展開了長達10年的替補與外借生涯。期間他曾被外借到6支不同的非頂級球隊，過著頻繁更換東家的日子。直到2020年，因兵工廠先發門將受傷，大馬丁臨危受命上陣，並以穩健的表現幫助球隊奪得足總盃冠軍。這場戰役成了他職業生涯的轉折點，隨後他轉戰阿斯頓維拉（Aston Villa）坐穩主力，並在28歲那年，終於首次入選阿根廷國家隊。大馬丁的加入，補齊了阿根廷國家隊近年來最需要的最後一塊拼圖。他在2021年美洲盃一戰成名，於準決賽的點球大戰中撲出3球，幫助阿根廷挺進決賽並順利奪冠，打破了國家隊多年的冠軍荒。當時大馬丁就曾公開表示，自己最大的目標就是協助陣中傳奇球星梅西（Lionel Messi）圓夢，拿下象徵最高榮譽的世界盃冠軍。到了2022年卡達世界盃，大馬丁再次展現大賽心理素質。決賽對陣法國時，他在延長賽最後讀秒階段擋下對方的單刀關鍵球，並在點球大戰中成功帶領球隊登頂，不僅幫助梅西圓夢，自己也獲頒象徵最佳門將的金手套獎。時隔4年來到2026年世界盃，面對實力強勁、攻勢凌厲的西班牙，阿根廷在防守端承受了巨大壓力。在這場關鍵的冠軍戰中，已33歲的大馬丁再度成為球隊最可靠的後盾。面對西班牙接連不斷的攻勢，他整場比賽全神貫注，總計做出了高達11次的關鍵撲救，屢次化解對方的必進球機會，成功在常規時間內力保不失，將比賽拉入延長賽。儘管阿根廷最終在延長賽中被踢進一球，以0比1惜敗、未能完成衛冕，但大馬丁在場上展現的驚人狀態與沉穩表現，讓不少球迷認為他雖敗猶榮，如果沒有大馬丁的奮力撲球，阿根廷在恩佐·費南德斯（Enzo Fernández）紅牌出局、少1人的情況下，可能根本進不了延長賽。