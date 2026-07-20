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▲梅西與馬拉度納截然不同。梅西不爭不搶、不聲不響，他不是激進的左派，也不是保守的右派，他是一個純粹的「行動派」。（圖／翻攝自Selección Argentin X）

2026年世界盃決賽，阿根廷最終在延長賽以0：1不敵西班牙，無緣衛冕。當領取亞軍獎牌的那一刻，39歲的球王梅西（Lionel Messi）紅了眼眶。這滴淚水，為他漫長、橫跨20年的6屆世界盃之旅劃下句點的同時，宣告了一個舊時代的終結。阿根廷輸了比賽，但梅西卻在歷史的維度上，真正超越了對「上帝」馬拉度納（Diego Maradona），寫下阿根廷球王的傳奇。自19世紀以來，個人改變國家命運的英雄主義就深植在阿根廷人的血液中，而這種情緒在綠茵場上，過去一直用充滿憤怒、滿身傷痕，帶著第三世界受壓迫民族的激情對抗西方。老球王馬拉度納是一個完美的「激進左派」，他魯莽、憤世嫉俗、反美，直到去世前還在電視上痛罵：「世界盃在美國辦是災難，美國人會為了插播可惡的廣告把比賽改成四節。」然而，梅西與馬拉度納截然不同。梅西不爭不搶、不聲不響，他不是激進的左派，也不是保守的右派，他是一個純粹的「行動派」。當馬拉度納用言語質疑世界時，梅西不高唱阿根廷悲涼的挽歌，不依靠「上帝之手」來撫慰屈辱，而是將政治與歷史包袱摔碎，帶給阿根廷人一種充滿藝術、親密無間且快樂的足球。梅西的世界盃故事，是一部跌宕起伏的連續劇。2006年，19歲的青澀少年替補登場，16分鐘一傳一射技驚四座，臉上掛著人畜無害的微笑；2010年在馬拉度納的荒唐執教下，梅西吞下5場0進球的生涯最慘答卷。2014年，阿根廷一路殺進決賽，卻因隊友錯失單刀，以0：1落寞看著大力神盃，隨後更因美洲盃連亞一度絕望退出國家隊。2018年輸给法國止步16強，阿根廷迎來大換血，也迎來了斯卡洛尼時代。2022年的封神年大家或許都還歷歷在目，梅西狂轟7球3助攻，在卡達點球大戰險勝法國，終於捧起夢寐以求的大力神盃。而到了2026年，39歲的梅西成為史上首位6次出戰世界盃的活傳奇。雖然他在本屆賽事中曾留下「單屆2次罰丟點球」的尷尬紀錄，但他更締造了連續9場世界盃破門的恐怖神話；八強賽對瑞士，他主罰角球送出助攻，登基世界盃歷史助攻王；準決賽對英格蘭，他改打右邊鋒，7分鐘內連續送出2次神助攻，一己之力把英格蘭徹底打傻。過去的阿根廷足球總是背負著被世界欺負的歷史包袱，足球是他們的復仇工具；但梅西帶來的改變，是讓這支球隊變成了一支真正來踢球、眼中純粹只有足球的國家隊。決賽下面對西班牙的窒息防守，阿根廷踢得無比艱苦。雖然結果是殘酷的0：1，梅西未能成功衛冕，也與金靴擦身而過，但他離場時留下的，是一座由出場次數、勝場數、助攻次數、連續破門紀錄等一系列歷史第一築起的不朽紀錄。前總統薩米恩托曾說：「貝格拉諾的人生經過梳理，就成了阿根廷史。」如今，梅西的人生，就是阿根廷足球最體面、最輝煌的當代史。他不需要再用一座冠軍來證明自己，因為他早就用行動改變了全世界對足球的理解。球王紅了眼眶，但他沒有輸，他只是優雅地走下了神壇，留給世界一個不朽的傳奇。