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▲2026世界盃呼籲全球共同支持兒童教育與足球發展。（圖／美聯社）

西班牙在今（20）日舉行的世足決賽以1:0踢走阿根廷，拿下大力神盃，為期39天的世界盃賽事畫下句點，回顧本屆世足賽花絮，有網友好奇為什麼美國經典卡通《芝麻街》（Sesame Street）的角色充斥整屆比賽中，尤其角色布偶還登上中場秀演出，背後用意原來是呼籲全球共同支持兒童教育與足球發展。艾蒙（Elmo）、餅乾怪獸（Cookie Monster）、豬小姐（Miss Piggy）等《芝麻街》經典角色布偶以特約記者的身分，出現在本屆世足賽美國電視台FOX的直播節目與賽事現場，也和搖滾天團酷玩主唱克里斯馬汀拍中場秀宣傳影片，最後更直接登上表演舞台，與瑪丹娜、小賈斯汀、BTS、夏奇拉等巨星同台演出。有網友便發問為何2026世界盃會和「芝麻街宇宙」做結合，原因是為了配合由「全球公民」（Global Citizen）組織推動的FIFA全球公民教育基金，呼籲全球共同支持兒童教育與足球發展，同時也增添世足節目的娛樂性與國際話題，並吸引不同年齡層的觀眾。《芝麻街》是美國創始於1969年的經典兒童教育電視節目，節目結合真人演員、動畫與由吉姆韓森工作室製作活靈活現的布偶，透過活潑生動的故事、音樂和遊戲，向學齡前兒童教授基礎的數學、字母，以及重要的社交與情緒觀念，它也是全球獲獎最多、最具影響力的兒童節目之一。