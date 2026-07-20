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陳學聖：在野往往整合都在爭大小 盧秀燕這次展現融合能量

致癌油事件延燒，台中市長盧秀燕昨（19）日與台北市長蔣萬安、基隆市長謝國樑、雲林縣長張麗善一同共商後續處理方式，並號召支持者7／25上凱道守護食安。對此，前立委陳學聖表示，這場會議沒有召集人，也不見過往在野整合時爭排名、比大小的情況，反而展現台中市長盧秀燕「不爭而能融合」的特質。在藍營缺乏超級巨星之際，盧秀燕或許正以「上善若水」的方式，意外促成最成功的一次在野整合。陳學聖昨發文說，誰能讓藍營人氣王蔣萬安放下既定行程，一早來到台中？更遠的基隆謝國樑、雲林張麗善也都來到了台中。地方首長假日格外忙碌，怎可能跑離轄區，就和盧秀燕一起開個會？而且神奇的是，這會沒有召集人，隔週還要揪縣市長開線上國是會議，這其間沒有誰大誰小、誰服不服氣的問題。陳學聖提到，如果是在過往，在野陣營每每整合關鍵時刻，都為了比大小，誰該排名在前、誰在後，雙方陣營爭到臉紅脖子粗，最後即使勉強和了，也是同床異夢、各懷鬼胎。但這回，在盧秀燕身上，他看到了不一樣的融合能量。陳學聖表示，盧秀燕曾對他說，她從政迄今，都真心與人為善，甚至選戰對手在選後，還會繼續幫對方做選服，還變成好朋友。或許就是這種不爭的個性，在男人慣常羅馬競技場的鬥爭，她是太消極、不及格的，但是這回，在野陣營沒有超級巨星的時代，盧秀燕「上善若水」的性格，反而在不搶眼中，或許意外完成在野陣營最成功的一次整合。陳學聖認為，盧秀燕從國防預算特別條例、到無人機、到今食安毒油風暴，她不爭、融合的個性，是否能成就在野大整合，而是另一個「隱形冠軍」，我們不妨拭目以待。