2026年世界盃冠軍賽今（20）天開踢，全台掀起世界盃冠軍賽直播觀賽狂熱，阿根廷與西班牙展開終極決戰！在這場對決背後，牽動著驚人的轉籍內幕。原來球王梅西（Lionel Messi）當年差點改穿西班牙球衣，《ESPN》記者揭密阿根廷20年前如何靠「一捲神祕錄影帶」大膽突襲、驚險截胡，改寫了世界足壇歷史，這場「生母與養母」的宿命對決也引發台灣球迷熱烈討論。
🟡西班牙當年差點搶人！梅西雙重國籍內幕曝光
根據《體育畫報》（Sports Illustrated）報導，梅西在 13 歲時便舉家移居巴塞隆納。由於他在拉瑪西亞青訓營展現非凡天賦，西班牙足協早早盯上他，甚至在 2005 年就為他準備好了歸化並代表西班牙出戰的所有官方文件。西班牙青年隊教練當時極力說服梅西改穿紅色球衣。倘若梅西當年點頭，他將直接加入西班牙黃金世代。然而，梅西受訪時直言，披上祖國藍白球衣是他唯一的夢想，絕無二心。
🟡實體電話簿翻遍截胡！一捲神祕錄影帶立大功
為了不讓這名天才落入西班牙手中，阿根廷足協當年展開一場近乎瘋狂的搶人行動。根據《ESPN》口述歷史報導，時任阿根廷國家隊教練團收到了一捲梅西在巴薩的精華錄影帶，看過後大為震撼。由於當時對梅西的聯絡方式一無所知，足協官員甚至翻遍羅薩里奧當地的電話簿，瘋狂撥打所有姓「梅西」的電話，最終才透過梅西的祖母聯繫上其父親，並於 2004 年匆忙安排官方友誼賽，正式鎖定梅西的唯一代表權。
🟡生母與養母終極對決！台灣球迷兩派熱烈論戰
這場牽動「生母與養母」情感的世紀決賽，也在台灣社群平台上掀起巨量討論。知名體育粉專「體育大叔」發文指出，阿根廷給了梅西血液，而西班牙巴塞隆納則塑造了他的足球，最後命運竟把梅西帶回了西班牙面前。
台灣球迷對此感觸極深，紛紛留言熱議。一派球迷堅定支持阿根廷，認為「選擇自己的國家是對的！飲水思源、吃果子拜樹頭」；但也有資深球迷持不同看法，認為「加泰隆尼亞人與西班牙人此時的心情最複雜，因為梅西曾是支撐他們 20 年的信仰」。更有網友理性分析，台灣人每四年就會選一個不是自己國家的國家支持，而梅西正面勵志的故事正是首選，無論明晨由誰奪冠，這場由西班牙新生代亞馬爾（Lamine Yamal）正面迎戰偶像梅西的「傳承之戰」，都注定留名青史。
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根據《體育畫報》（Sports Illustrated）報導，梅西在 13 歲時便舉家移居巴塞隆納。由於他在拉瑪西亞青訓營展現非凡天賦，西班牙足協早早盯上他，甚至在 2005 年就為他準備好了歸化並代表西班牙出戰的所有官方文件。西班牙青年隊教練當時極力說服梅西改穿紅色球衣。倘若梅西當年點頭，他將直接加入西班牙黃金世代。然而，梅西受訪時直言，披上祖國藍白球衣是他唯一的夢想，絕無二心。
為了不讓這名天才落入西班牙手中，阿根廷足協當年展開一場近乎瘋狂的搶人行動。根據《ESPN》口述歷史報導，時任阿根廷國家隊教練團收到了一捲梅西在巴薩的精華錄影帶，看過後大為震撼。由於當時對梅西的聯絡方式一無所知，足協官員甚至翻遍羅薩里奧當地的電話簿，瘋狂撥打所有姓「梅西」的電話，最終才透過梅西的祖母聯繫上其父親，並於 2004 年匆忙安排官方友誼賽，正式鎖定梅西的唯一代表權。
🟡生母與養母終極對決！台灣球迷兩派熱烈論戰
這場牽動「生母與養母」情感的世紀決賽，也在台灣社群平台上掀起巨量討論。知名體育粉專「體育大叔」發文指出，阿根廷給了梅西血液，而西班牙巴塞隆納則塑造了他的足球，最後命運竟把梅西帶回了西班牙面前。
台灣球迷對此感觸極深，紛紛留言熱議。一派球迷堅定支持阿根廷，認為「選擇自己的國家是對的！飲水思源、吃果子拜樹頭」；但也有資深球迷持不同看法，認為「加泰隆尼亞人與西班牙人此時的心情最複雜，因為梅西曾是支撐他們 20 年的信仰」。更有網友理性分析，台灣人每四年就會選一個不是自己國家的國家支持，而梅西正面勵志的故事正是首選，無論明晨由誰奪冠，這場由西班牙新生代亞馬爾（Lamine Yamal）正面迎戰偶像梅西的「傳承之戰」，都注定留名青史。
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