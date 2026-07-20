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▲亞馬爾抱起弟弟後，寵溺地親吻他的臉頰。（圖／美聯社／達志影像）

2026世界盃足球賽今（20）日終於落幕，西班牙以1:0的成績擊敗阿根廷，拿下冠軍。19歲西班牙天才球星亞馬爾（Lamine Yamal）跟著隊友一起上台領獎，而他3歲的弟弟Keyne就坐在台下，替他吶喊助威。當時現場轉播鏡頭拍到Keyne的表情，他奮力嘶吼的模樣超級可愛，看到自己的臉登上大螢幕後，Keyne又一秒笑出來，融化粉絲。Keyne是亞馬爾同母異父的弟弟，雖然兩人相差13歲，但感情非常緊密。亞馬爾甚至曾誇張地說，Keyne就像他的兒子一樣，他願傾盡所有守護Keyne長大。而這次亞馬爾迎來世界盃首秀，Keyne也跟著家人一起到場，替哥哥加油打氣。年紀尚小的他雖然還看不太懂足球規矩，但經常做出怒吼的怪表情，有時還會吐舌頭、翻白眼，氣勢十足的幫哥哥噓對手，看到亞馬爾進球，Keyne更是開心到不行，表情超多變。今日在球場上看到哥哥奪冠、上台領獎，Keyne又在台下用力嘶吼，過分出力的表情再度讓人笑翻。更有趣的是，當Keyne發現轉播鏡頭拍到自己後，他1秒切換表情，露出笑臉，還伸手比著大螢幕，告訴爸爸自己上電視了，超級可愛。這段畫面也被球迷存了下來，放上社群分享，大家看了紛紛留言：「弟弟超可愛表情包」、「攝影師還是知道觀眾想看什麼」、「弟弟有夠可愛的啦」。頒獎結束後，Keyne也在家人的帶領下走進球場，去找亞馬爾慶祝。當時亞馬爾看到Keyne跑來，一把抱起弟弟，瘋狂親親，超有愛。Keyne也肆無忌憚地在專業草皮上踢起球來，看來對足球也很有興趣。