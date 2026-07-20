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▲貝林漢姆在賽場上找到媽媽後馬上燦笑，還露出一口大白牙，讓粉絲全被萌翻。（圖／美聯社／達志影像）

2026世界盃已圓滿落幕，西班牙在今（20）日以1比0擊敗阿根廷奪冠，季軍則由英格蘭拿下。而在比賽結束後，球星們的一舉一動仍備受關注，其中有粉絲捕捉到23歲英格蘭金童貝林漢姆（Jude Bellingham）的超可愛一幕，才帥氣得分沒多久的他，竟在休息時間站在場邊狂找媽媽，找不到還不高興扁嘴，就連隊友都來幫他找，找到後一秒燦笑的表情包也火速瘋傳，粉絲都萌翻狂喊：「就愛這種媽寶。」貝林漢姆場邊找媽媽的片段在Threads瘋傳，只見高大的他走到場邊，開始邊唱歌的瞇著眼注視觀眾席，但看半天都沒看出什麼，就不高興地往後一扁嘴，隊友看到馬上到他旁邊幫忙找，一找到後貝林漢姆馬上燦笑打招呼，還露出一口大白牙，皺著臉對媽媽撒嬌，在場上的霸氣一秒消失，變身為可愛大男孩。貝林漢姆這一系列的表情包，也直接萌翻大批粉絲，「媽媽們都破防了！」、「上一秒還帥帥的得分，下一秒就賣萌了，被萌到啦！」、「好像小朋友的貝林，這種媽寶，大家都愛。」