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阿根廷衛冕失敗也要抓戰犯！恩佐紅牌出場變轉折點

阿根廷的費南德斯出腳鏟球撞飛西班牙庫巴西（Pau Cubarsi），領到第二張黃牌，累積成紅牌出場，讓延長賽阿根廷陷入10打11的困境。

因為不滿判決，還拍手嘲諷主審裁判，連轉播賽事的主播們也都非常驚訝的表示：「哇！費南德斯要注意自己這個行為啊！很可能會直接被趕下場的。」

▲恩佐費南德茲（Enzo Fernández）在傷停補時階段吃到第二張黃牌轉紅牌遭驅逐出場。（圖／美聯社／達志影像）

恩佐爭議太多「球迷早就看不爽」！前英格蘭國腳也認同輸球戰犯

贏球後還在IG發對方倒地照、放歧視的歌曲等，讓全球球迷對費南德斯的人品給予極大的差評。

▲恩佐費南德斯在4強賽踢贏英格蘭後，IG慶祝照竟然是發他打對方後，對方倒地的追焦照，讓不少球迷超傻眼。（圖/IG@恩佐費南德斯）

「我只能說，恩佐費南德斯就是輸球戰犯」、「真的應該給他教訓，球品人品都不行，看到他紅牌下場我直接拍手」、「沒品到極致的球員，紅牌出場就是開心」、「這叫做報應，球再怎麼踢得厲害，人品不行就不要出來丟人」

2026世界盃終於圓滿落幕，由西班牙以1：0成功擊敗衛冕軍阿根廷，然而除了西班牙的防守非常驚人之外，其實阿根廷在正規賽也沒讓西班牙進攻奏效，眼看就要0：0殺進延長賽，沒想到傷停補時最後階段，阿根廷主力恩佐費南德斯（Enzo Fernández）竟然領到第二張黃牌變一紅遭驅逐出場，讓西班牙在延長賽佔上優勢，最終阿根廷果然也輸掉比賽，不少球迷都表示：「恩佐本來就應該為自己的人品付出代價，被判第一張黃牌還拍手嘲諷主裁判，真的是輸球戰犯。」回顧該場賽事，雖然西班牙的火力攻勢非常猛烈，但阿根廷也完全展現衛冕軍的硬實力，即便西班牙多次射門、射正都還是有擋下沒讓對手破門，眼看雙方就要以0：0結束正規賽要進入延長賽，結果傷停補時最後階段，而第二張黃牌前，費南德斯第一張黃牌是在82分鐘領到，當時費南德斯領到黃牌後，由於本屆世界盃恩佐費南德斯爭議真的非常多，包括4強賽踢英格蘭小動作超多還打對方球員後腦勺，到了冠軍賽他被罰2黃轉1紅出場時，社群上許多球迷為之瘋狂的在開心，認為這是他的報應。落入人數劣勢的阿根廷，又是主力球員出場，最終還是扛不住西班牙進攻火力，終場以0：1輸給西班牙，不少球迷看完球賽也表示：、「現世報來得真快，怎麼對待主裁、怎麼對待英格蘭球員自己都心裡有數」。對於恩佐費南德斯的爭議，英格蘭前國腳魯尼（Wayne Rooney）也評論表示：「費南德斯第二張黃牌出腳是愚蠢的鏟球，反應過慢，且已經一張黃牌在身下不該伸腳絆人，這讓阿根廷變得異常艱難，西班牙原本就佔優勢，變成難上加難」；人在現場的前英格蘭前鋒希勒（Alan Shearer）也說，費南德斯四強賽的進球雖幫阿根廷晉級決賽，但這次「愚蠢的鏟球」付出了代價，驚人犯規吃到的紅牌讓阿根廷奪冠希望就此破滅。