台積電財務長黃仁昭（Wendell Huang），近日接受美國財經媒體《CNBC》，談到台積電正加速位於亞利桑那州工廠的產能，替未來的需求大趨勢做準備。
根據《CNBC》報導，在多年期結構性AI需求激增的情況下，台積電正擴大於美國亞利桑那州的巨額投資，承諾追加1000億美元，積極擴展美國晶片製造版圖，這筆新的投資承諾，將台積電在亞利桑那州的總投資管線提升至2650億美元，也推動公司將全年的資本支出，上修至600億到640億美元之間。
黃仁昭在接受《CNBC》獨家專訪時表示，這筆新投資背後的原因，來自美國市場強勁的客戶需求，以及政府的大力支持，台積電不打算把任何機會留給其他人，只要這個大趨勢的向是正確的，就能繼續為股東提供可持續獲利的成長。
一、 需求全面爆發，產能靈活升級
黃仁昭指出，為了滿足湧現的訂單，台積電正積極調配最先進的產能，包括將部分5奈米產能快速轉換為更先進的3奈米，全力支援客戶。
談到美國亞利桑那州廠的進展，黃仁昭表示，採用4奈米技術的第一期晶圓廠已經順利運作，而隨著2奈米技術在第2季開始貢獻營收後，預計到了第3季，2奈米將會成為公司最新的營收成長主力，未來幾季的運作規模也會越來越大。
針對美國建廠成本比台灣高出4到5倍的質疑，黃仁昭坦言，海外營運規模擴大，初期確實會對利潤產生較大的稀釋效應，但這項擴建長期來看，將能進一步帶動美國半導體生態系的成熟發展。
二、 回應市場波動與地緣政治
近日台積電在公布財報後，股價曾單日大跌約7%，面對股市波動，黃仁昭坦言金融市場並非公司能控制的，台積電能做的就是專注於自身業務的基本面，雖然半導體產業正面臨零組件大幅漲價的壓力，但因策略性聚焦在頂級高階市場，受到的衝擊並不大。
在監管與市場布局方面，黃仁昭則說，台積電在嚴格遵守所有出口管制的前提下，持續服務中國客戶，目前中國市場約佔總營收的 8%。至於實體AI布局，黃仁昭則提到了台積電近期與索尼（Sony）在影像感測器上的合作，正是公司支援客戶在特殊技術領域長期成長的戰略承諾之一。
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。
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黃仁昭在接受《CNBC》獨家專訪時表示，這筆新投資背後的原因，來自美國市場強勁的客戶需求，以及政府的大力支持，台積電不打算把任何機會留給其他人，只要這個大趨勢的向是正確的，就能繼續為股東提供可持續獲利的成長。
一、 需求全面爆發，產能靈活升級
黃仁昭指出，為了滿足湧現的訂單，台積電正積極調配最先進的產能，包括將部分5奈米產能快速轉換為更先進的3奈米，全力支援客戶。
談到美國亞利桑那州廠的進展，黃仁昭表示，採用4奈米技術的第一期晶圓廠已經順利運作，而隨著2奈米技術在第2季開始貢獻營收後，預計到了第3季，2奈米將會成為公司最新的營收成長主力，未來幾季的運作規模也會越來越大。
針對美國建廠成本比台灣高出4到5倍的質疑，黃仁昭坦言，海外營運規模擴大，初期確實會對利潤產生較大的稀釋效應，但這項擴建長期來看，將能進一步帶動美國半導體生態系的成熟發展。
二、 回應市場波動與地緣政治
近日台積電在公布財報後，股價曾單日大跌約7%，面對股市波動，黃仁昭坦言金融市場並非公司能控制的，台積電能做的就是專注於自身業務的基本面，雖然半導體產業正面臨零組件大幅漲價的壓力，但因策略性聚焦在頂級高階市場，受到的衝擊並不大。
在監管與市場布局方面，黃仁昭則說，台積電在嚴格遵守所有出口管制的前提下，持續服務中國客戶，目前中國市場約佔總營收的 8%。至於實體AI布局，黃仁昭則提到了台積電近期與索尼（Sony）在影像感測器上的合作，正是公司支援客戶在特殊技術領域長期成長的戰略承諾之一。
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