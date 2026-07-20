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印太戰略智庫執行長、日籍媒體人矢板明夫日前遭中國籍男子暴力攻擊，引發外界關注，前立委郭正亮隨後在直播節目中談及矢板明夫的國籍、求學與媒體工作經歷，以及智庫資金來源等議題，引發矢板明夫不滿並宣布提告。郭正亮隨後便發布影片逐項回應，坦言自己許多言論都屬個人推測，並公開向矢板明夫致歉。不過，矢板明夫認為相關影片當時仍未下架，因此不接受道歉，並表示仍將提起訴訟。郭正亮昨（19）日再發布聲明表示，為表達誠摯歉意，已將7月9日的直播節目下架。針對矢板明夫表達不滿與駁斥，郭正亮12日發布影片道歉，並表示他談論矢板明夫國籍的說法依據，來自維基百科及AI工具。至於矢板明夫慶應大學入學、入籍台灣與成立智庫的關聯，則屬他推測或個人推論。最重要的是，針對「台派金主募款5000萬元」，郭正亮坦言是自己嚴重誤解，鄭重向矢板明夫公開道歉。不過，矢板明夫認為相關影片當時仍未下架，因此不接受郭正亮的道歉，並表示仍將提起訴訟。針對矢板明夫決定提告，郭正亮昨在《郭正亮頻道》發布聲明表示，為了向矢板明夫表達誠摯歉意，已將7月9日的直播節目下架。