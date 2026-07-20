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2026年世界盃決賽今（20）日落幕，西班牙在延長賽靠著致勝進球，以1：0擊敗衛冕軍阿根廷，睽違16年再度捧起大力神盃。就在西班牙隊準備迎接冠軍獎盃時，美國總統川普（Donald Trump）現身頒獎舞台。在西班牙隊長羅德里（Rodri）準備高舉大力神盃時，川普竟然無視國際禮儀，直接大剌剌地站在西班牙代表隊員身旁不下台，讓網友全傻眼喊：「又來了。」根據英國大報《衛報》以「川普總統、中場秀，以及足球以外的一切」為題的諷刺報導，本屆世界盃決賽的表彰典禮完全淪為政治人物的政治秀。當川普與FIFA主席因凡蒂諾（Gianni Infantino）踏入紐澤西球場時，現場隨即爆出漫天的噓聲。怎料，川普隨後的舉動更讓全場目瞪口呆。在西班牙隊長羅德里（Rodri）準備高舉大力神盃時，川普走近球員身旁，並在台上停留許久。即使國際足總（FIFA）主席因凡蒂諾（Gianni Infantino）示意他退到一旁，川普仍站在球員附近，直到最後才離開舞台。事實上，這並非川普首次犯案，在去年的俱樂部世界盃頒獎典禮上，他也曾強行擠在冠軍切爾西隊伍中央「蹭熱度」，當時就出現球員滿臉困惑的迷因在全球瘋傳，也被球迷痛罵在蹭熱度。除了川普的搶鏡，FIFA本屆首創的「世界盃中場秀」更是被罵體無完膚。英國媒體《talkSPORT》踢爆，FIFA當初向西班牙與阿根廷兩隊承諾，中場休息時間「頂多17分鐘」，結果最後實際時長竟然來到27分24秒。幾乎是正常足球比賽休息時間的兩倍。在這段漫長的休息中，主辦方雖然請來瑪丹娜（Madonna）、防彈少年團（BTS）、小賈斯汀（Justin Bieber）、夏奇拉（Shakira）等全球巨星，意圖複製美式足球超級盃（Super Bowl）的最大高潮。但外媒痛批，這種商業大雜燴，根本嚴重破壞了足球世界決賽的流暢度。長達近28分鐘的冷卻，不僅極易干擾兩隊頂級球員的身體狀態與戰術亢奮度，更差點讓下半場的對決變成一場災難。英媒直接怒轟，FIFA為了賺取高昂的轉播廣告費，不惜公然向球隊說謊、背叛足球傳統。