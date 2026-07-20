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2026年美加墨世界盃決賽落幕，衛冕冠軍阿根廷在經歷120分鐘的苦戰後，於延長賽以0：1不敵西班牙，無緣寫下二連霸的歷史。賽後，48歲的阿根廷主帥斯卡洛尼（Lionel Scaloni）在賽後記者會上情緒失控，當眾落淚，並拋出了可能卸任的震撼彈，坦言自己正在重新考慮未來的去留。儘管未能成功衛冕，但外界普遍認為斯卡洛尼並非戰犯。面對整體實力與狀態極佳的西班牙，他已將阿根廷的戰力發揮到了極限。然而，這場決賽的失利顯然讓他承受了極大的心理壓力。在賽後記者會上，斯卡洛尼情緒低落，他表示：「說實話，我還沒有和梅西交談過。至於我自己的情況，我接下來會與足協主席溝通。我會履行完目前的合約，然後再決定是否繼續。」斯卡洛尼與阿根廷足協的合約將於今年底到期，雖然先前曾有傳聞雙方已達成共識將續約至2031年，但這次失利讓他產生了動搖。說到最後，斯卡洛尼情緒潰堤，哭著表示：「在這個位置上要繼續下去，需要調整很多東西，包括心態。有些成就是很難複製的。我現在很痛苦，也很難受。對不起。」隨後，他提前結束了這場記者會。回顧本場決賽，阿根廷面臨極大的體能與戰術劣勢。球隊平均年齡超過29歲，比西班牙大近3歲，且在淘汰賽階段連續經歷延長賽，休息時間又比對手少了24小時。在正規90分鐘內，阿根廷甚至沒有任何一次射門，全程處於被動防守。加上中場大將恩佐（Enzo Fernández）染紅退場，少打一人的阿根廷最終在延長賽遭費蘭·托雷斯（Ferran Torres）絕殺。斯卡洛尼在總結比賽時展現了風度：「這很令人悲傷，但我們知道自己已經付出了一切。我永遠感激這群小夥子，他們為我們帶來了又一場世界盃決賽，並且戰鬥到了最後一刻。對手確實比我們強，這是事實。」談到陣中主將梅西（Lionel Messi），斯卡洛尼給予了最高評價：「梅西已經39歲了，這太不可思議了。我希望人們為他、也為這支球隊感到驕傲。在我看來，他是踏足綠茵場最偉大的足球員。」梅西本屆賽事以8顆進球屈居銀靴獎（不敵法國姆巴佩的10球），並黯然結束了個人的最後一屆世界盃。這場決賽是斯卡洛尼帶領阿根廷國家隊出戰的第15場世界盃比賽，這項數據使他成為世界盃歷史上率領阿根廷出賽場次最多的總教練。不可思議的是，在這15場世界盃賽事中，他僅僅輸掉了第一場（2022年小組賽首戰）與最後一場（2026年決賽）。