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西班牙延長賽絕殺阿根廷 奪隊史第2冠

▲西班牙以1：0擊敗阿根廷，奪下2026世界盃冠軍，Google搜尋「西班牙」後，畫面立即出現紅、黃色煙火特效。（圖／翻攝Google）

Google搜尋「西班牙」藏彩蛋 紅黃煙火灑滿螢幕

世界盃落幕！Google同步換上慶祝版Doodle

▲Google搜尋頁面顯示2026世界盃決賽結果，西班牙經延長賽以1：0擊敗阿根廷，奪下隊史第2座世界盃冠軍，頁面下方還可點擊煙火圖示觸發慶祝特效。（圖／翻攝Google）

2026年FIFA世界盃冠軍正式出爐，西班牙在決賽鏖戰至延長賽，最終以1：0擊敗阿根廷，西班牙睽違16年再度高舉大力神盃。Google也火速更新搜尋彩蛋，只要輸入「西班牙」，搜尋頁面就會灑下紅、黃煙火，與全球球迷一同歡慶新科世界冠軍誕生。2026年世界盃決賽由西班牙對決衛冕軍阿根廷，雙方正規時間未能進球，戰局一路延伸至延長賽，在第106分鐘攻進全場唯一進球，幫助「無敵艦隊」終場以1：0獲勝，繼2010年後再度奪得世界盃冠軍，也是隊史第2座大力神盃。為慶祝西班牙封王，Google搜尋頁面也悄悄藏入驚喜。《NOWnews今日新聞》實際測試，在Google搜尋欄輸入「西班牙」，結果頁面上方會顯示西班牙以1：0擊敗阿根廷的決賽資訊，接著畫面兩側便會綻放紅色、黃色煙火，呼應西班牙國旗配色。搜尋結果中的賽事卡片也會出現西班牙國旗圖示，游標移至圖案附近時，還能看到「世足冠軍：西班牙」提示，讓球迷不用另外開啟網頁，就能感受到奪冠的歡慶氣氛。除了冠軍搜尋彩蛋，Google首頁也同步換上「World Cup 2026: A Celebration」世界盃慶祝版Doodle，將經典Google字樣融入足球元素，為本屆賽事畫下句點。Google官方表示，這款Doodle是為慶祝2026年FIFA世界盃落幕而推出，並向所有參與本屆賽事的球隊表達祝賀，最後也以「Until next time！」向全球球迷喊話，期待下一屆賽事再見。Google在2026年世界盃期間推出一系列足球主題Doodle及搜尋彩蛋，內容涵蓋各國代表隊、比賽日及足球經典技巧，並在賽事關鍵時刻加入特別效果，讓搜尋頁面也成為球迷參與世界盃的一部分。