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蘇巧慧直言：恐會引起選民反感

沈伯洋：還好沒有選太醜的照片

台北市南京東路、林森北路口近日出現一面看板，據傳係由國民黨凌濤、楊智伃、柳采葳、鄧凱勛等人組成的「風向株式會社」所掛，看板內容點名民進黨北北基桃市長參選人，遭質疑是惡意看板。對此，民進黨候選人昨（19）日各自幽默回應了，蘇巧慧更直言，這樣的作法恐會引起選民反感。該看板分別以「蘇大公主」稱呼新北市長參選人蘇巧慧、「台北說教男」稱呼台北市長參選人沈伯洋，另將黃世杰稱為「我不是王義川」、童子瑋稱為「賴清德姪子」。而針對該看板內容，蘇巧慧昨出席「屏東同鄉後援會」成立大會時受訪表示，這樣的看板反而會引起選民反感，強調民進黨新北隊將以陽光、正面的態度向選民報告政見與願景，扛起新時代。另外，沈伯洋昨也回應，「還好沒有選太醜的照片」，但仍希望選舉能有更多正面的政策討論及論述。童子瑋則笑稱，許多基隆人在台北工作，「這是在台北幫我們宣傳」，也充分顯示他們更有能力爭取中央資源建設基隆。