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2026年世界盃決賽，阿根廷最終以0比1不敵西班牙，宣告衛冕失敗。然而，隨著終場哨音響起，場上的焦點卻轉向了濃烈的火藥味與肢體衝突。除了中場帕雷德斯（Leandro Paredes）在賽後動粗領到紅牌外，就連一向沉穩的阿根廷隊長梅西（Lionel Messi）也被外媒與球評嚴厉批評，指責他在場上「耍小動作」試圖讓對手染紅。此外，老將奧塔門迪（Nicolas Otamendi）更在賽後直接找上西班牙隊長羅德里（Rodri）開嗆，場面極度混亂。在決賽尾聲，場上氣氛極度緊繃。在阿根廷中場恩佐（Enzo Fernández）因兇狠犯規領到紅牌後，梅西被鏡頭捕捉到與西班牙後衛庫庫雷利亞（Marc Cucurella）發生激烈爭執。梅西隨後轉身離開並用手指著對方，而庫庫雷利亞則抬手摀住嘴巴（此舉違反國際足總規定）。對於梅西的舉動，英格蘭傳奇球星魯尼（Wayne Rooney）在BBC的節目中公開發難：「這就是急眼了。我們都清楚阿根廷向來會用這種方式比賽，但足球最該講究的是體育精神，看到梅西做出這種舉動實在讓人失望。」同台解說的前英格蘭國門喬·哈特（Joe Hart）也感到意外，他表示：「我的天，實在不該看到梅西有這樣的表現。連梅西都要用這種手段，足以說明西班牙在場上完全壓制住了他們。」前後衛理查茲（Micah Richards）亦微詞不斷，直言不希望在世界盃決賽看到球員靠小動作搞下對手。根據《TyC Sports》報導，終場哨響後，西班牙隊長羅德里原本試圖向阿根廷球員致意，卻遭到阿根廷後衛奧塔門迪毫不客氣地迎面痛罵。奧塔門迪當著羅德里與奧亞薩瓦爾（Mikel Oyarzabal）的面直接開火：「整整一周你們都在哭！你和拉波爾特（Aymeric Laporte），就是你們兩個。不該做這種事，朋友，你們一直在對裁判哭訴。」面對突如其來的指責，羅德里一臉錯愕連問：「什麼？」隨後羅德里要求對方放尊重點，但奧塔門迪立刻打斷：「我有尊重你，但你不該那樣說話，知道嗎？」這場衝突的導火線，源自於西班牙球員賽前的發言。羅德里曾呼籲隊友「不要陷入挑釁」，而拉波特則公開點名阿根廷：「阿根廷隊會在場上留下很多小動作。這在足球中不應被允許......控制這些事情是裁判的工作，以免被對方鑽空子。」除了口角衝突，阿根廷球員在賽後更直接上演了全武行。據報導，比賽剛結束，西班牙後衛埃里克·加西亞（Eric García）與隊友在中圈大肆慶祝，阿根廷中場帕雷德斯見狀，竟直接衝入人群中掐住加西亞的脖子。阿根廷主帥斯卡洛尼（Lionel Scaloni）與助教薩穆埃爾（Walter Samuel）見狀迅速衝上前試圖將雙方分開。在混亂中，西班牙小將加維（Gavi）也捲入衝突，帕雷德斯隨即一把抓住加維的衣領，將其狠狠按倒在地。幸運的是，這場對峙沒有進一步擴大，西班牙球員隨後繼續進行奪冠慶祝；而阿根廷球員則跌坐在場邊，為擦肩而過的冠軍落淚。然而，當值主裁判溫契奇（Slavko Vincic）仍將這些暴力行為記錄在案，並在賽後對帕雷德斯出示了一張紅牌，為這場火爆的決賽畫下難堪的句點。