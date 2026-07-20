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休士頓太空人隊台灣好手鄧愷威在經過新人聯盟短暫的復健賽調整後，今（20）日正式重返大聯盟投手丘。在太空人主場迎戰巴爾的摩金鶯隊的比賽中，鄧愷威於第6局接替登板，總計後援2又1/3局無失分，並送出3次三振，防禦率由4.36下降到4.21。儘管太空人最終以2：5不敵金鶯吞下4連敗，但鄧愷威的精采好投仍是此役一大亮點。鄧愷威自6月28日後再度站上大聯盟舞台。今日在第6局上半2出局、球隊1比5落後時登板，一開始雖遭遇控球亂流，連續投出保送與觸身球讓對手攻佔一、二壘。但在龐大壓力下他迅速回穩，於2好2壞時用一顆84.6英里的橫掃球，讓金鶯強打阿隆索揮空吞下三振，漂亮化解失分危機。進入第7局，鄧愷威完全找回投球節奏，上演乾淨俐落的三上三下。他先用橫掃球讓哈夫擦棒被捕三振，隨後再以犀利的同球種讓塔維拉斯站立不動遭到三振，徹底壓制金鶯隊打線。第8局鄧愷威雖在開局被敲出安打，但他隨即讓大物新秀哈勒戴擊出投手前滾地球，親自傳二壘策動一次漂亮的雙殺守備。即便後續再度投出觸身球，最終仍順利讓沃德擊出中外野飛球出局，圓滿完成今日投球任務，也成為太空人本場牛棚中投球局數最多的投手。▪️用球數： 總計46球（包含26顆好球）▪️球種： 23顆橫掃球、12顆四縫線速球、4顆曲球、4顆伸卡球、3顆變速球▪️最快球速： 93.3英里（約150.1公里）總結本場比賽，鄧愷威不僅順利將賽後防禦率由4.36降至4.21。本場比賽敗投由先發4.2局失4分的太空人投手布朗承擔，勝投則由先發7局僅失1分的金鶯投手楊恩收下。