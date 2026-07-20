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一、最大贏家維德角！40歲門將沃齊尼亞IG最扯暴增快600倍

▲來自非洲的島國維德角無疑是本屆最大贏家、最驚喜大黑馬，首次在世界盃出賽的他們大放異彩，憑藉40歲門將沃齊尼亞（Vozinha）鬼之撲救殺進32強。（圖／沃齊尼亞IG@vozinha1）

二、克羅埃西亞32強遇勁敵葡萄牙！魔笛最後一舞精彩表現

▲41歲的葡萄牙巨星C羅（Cristiano Ronaldo）與40歲的克羅埃西亞傳奇中場「魔笛」盧卡莫德里奇（Luka Modric）賽後在場上深情相擁。（圖／美聯社／達志影像）

三、C羅的最後一舞黯然退場！葡萄牙16強就廝殺冠軍西班牙

▲葡萄牙足球名將C羅（Cristiano Ronaldo）的世界盃征戰旅程已經結束。（圖／美聯社／達志影像）

四、南韓隊爆國內記者偷罵孫興慜！小組賽就爆冷淘汰

▲南韓隊本屆世界盃表現慘澹，最終連32強都沒有晉級就爆冷出局。（圖／美聯社／達志影像）

五、阿根廷、埃及16強賽史詩級慘案！讓二追三「電影都不敢演」

▲2026年世界盃阿根廷對決埃及的賽事中，竟然上演讓二追三的史詩級慘案劇本，埃及差點就能挺進8強。（圖／路透／達志影像）

六、森巴軍團巴西連8強都沒到！內馬爾上場時間超短「最後一舞遺憾收場」

▲在巴西隊於16強賽以1比2不敵挪威爆冷出局後，當家球星內馬爾（Neymar）賽後也痛哭，正式宣布結束長達16年的國家隊生涯。（圖／美聯社／達志影像）

七、挪威超鬼打破隊史紀錄殺8強！哈蘭德變迷因全球都瘋狂

▲挪威隊哈蘭德領軍殺進8強，創下世界盃隊史最佳成績，哈蘭德個人則是圈粉全球無數新粉。（圖／美聯社／達志影像）

八、拋開勝負的較量！季軍賽變友誼賽太誇張10球狂轟

▲法國隊19日對陣英格蘭的銅牌決賽，竟然踢出全場進球10顆的驚人紀錄，最終英格蘭以6：4贏下季軍。（圖／翻攝自Equipe de France X）

九、英格蘭奪下季軍創隊史次佳！「英式帥哥球迷都暴走」

▲▲英格蘭的球員因為都長太帥每個都爆紅，像是隊長凱恩、貝林漢姆、賴斯等人。（圖／美聯社／達志影像）

十、西班牙擊敗衛冕軍阿根廷奪冠！梅西最後一舞謝幕

▲2026年世界盃決賽，阿根廷最終在延長賽以0：1不敵西班牙，無緣衛冕。當領取亞軍獎牌的那一刻，39歲的球王梅西（Lionel Messi）紅了眼眶。（圖／取自阿根廷男足X）

2026世界盃為期一個多月的賽程終於全數落幕，恭喜西班牙奪下隊史第二座世界盃冠軍！本屆賽事可以說是亮點相當多，由於擴大舉辦的緣故，讓更多從未參賽的國家展露頭角，加上又是一屆世代交替的戰役，賽前就被以「諸神黃昏」來作為這場國際賽事的招牌，還有被討論的球員也是超級多，都是未來超級新星。《NOWNEWS》特別整理2026世界盃十大亮點，帶球迷一起來回顧本屆世界盃吧！來自非洲的島國維德角無疑是本屆最大贏家、最驚喜大黑馬，首次在世界盃出賽的他們大放異彩，憑藉40歲門將沃齊尼亞（Vozinha）鬼之撲救殺進32強，在正規賽先後跟冠亞軍西班牙、阿根廷都踢和，含金量上升到不行！尤其門將沃齊尼亞的IG在世界盃開始前只有5萬追蹤，截至目前為止已經有2948萬，已經暴增快600倍，小小島國透過世界盃完美詮釋了足球場上「小國大奇蹟」的熱血魅力。克羅埃西亞上屆拿下季軍，本屆在32強就遇到勁敵葡萄牙，本場最大亮點就是上演C羅（Cristiano Ronaldo）與莫德里奇（Luka Modrić）的傳奇對決，最終葡萄牙在傷停補時階段靠著拉莫斯（Gonçalo Ramos）的頭錘破網，以2：1取得領先，原本克羅埃西亞又反攻進球，但是經過VAR檢視越位在先，可惜未能扳平比數。賽後魔笛跟C羅也英雄惜英雄互相擁抱，對於都是世界盃最後一舞的兩人來說，該畫面甚是珍貴！葡萄牙因為小組賽失利沒能以小組第一晉級，32強被分配到左邊相對更硬的歐洲強權區，逼不得已16強就要對上西班牙，這場「提早到來的決賽」雙方踢得難分難解，最終也是西班牙以1：0險勝。最令人可惜的是，葡萄牙傳奇C羅（Cristiano Ronaldo）迎來了世界盃的「最後一舞」卻止步16強，一個偉大足球世代也將就此落幕。南韓隊本屆世界盃表現慘澹，先是爆出有南韓記者在國家隊訓練期間，私底下偷罵南韓隊長孫興慜沒有當兵嘲諷，導致南韓隊全面拒絕賽期間南韓媒體採訪。後來南韓隊還爆冷輸給南非，導致進入第三擇優，最終連32強都沒有晉級就爆冷出局，這次挫敗在南韓國內引發了廣泛的檢討聲浪，球隊未來勢必將面臨大幅度的換血與重整。該場比賽絕對是本屆賽事最戲劇化的一場逆轉勝！衛冕軍阿根廷在16強遭遇埃及頑強抵抗，78分鐘過去阿根廷以0：2落後，但沒想到後來阿根廷大爆發，靠著梅西精準傳球助攻，阿根廷先在12分鐘內踢進兩球追平，接著在傷停補時踢出絕殺球，不可思議地完成「讓二追三」的超級逆轉，驚險搶下八強門票！本來也是奪冠大熱門、隊史有5座冠軍的「森巴軍團」巴西，在16強賽對陣氣勢非常高的挪威隊，面對陣容高大且反擊犀利的挪威，巴西隊始終無法突破鐵桶陣，甚至全場唯一的進球還是傷停補時尾聲內馬爾（Neymar）踢進的12碼點球。內馬爾由於本屆帶傷在身，小組賽到32強賽就已經鮮少上場，16強賽也出賽不到半場，都還沒看到什麼內馬爾表現就這樣結束了他世界盃的最後一舞，賽後他也躺草地上痛哭，抱著遺憾收場，讓許多球迷不捨。挪威小組賽即便跟法國分配在同組仍然沒怕，一路過關斬將淘汰象牙海岸又淘汰巴西殺到8強，雖然最後惜敗給英格蘭，但他們仍舊創下隊史最佳紀錄，且球迷超震撼的「維京划船應援」也已經在全球爆紅！隊上的領袖人物哈蘭德（Erling Haaland）更是在網路社群上名氣提高非常多，各種逗趣表情還被做成迷因在全球社群病毒式傳播，成為本屆世界盃的超級流量密碼！拋開了勝負壓力的季軍戰，意外演變成一場瘋狂的進球大秀！法國與英格蘭這對歐洲宿敵毫無保留，雙方完全放棄防守、大打全場對攻戰，英格蘭上半場先是狂轟4顆後，下半場法國立刻再轟3顆回敬，現場球迷看得血脈賁張，最終英格蘭以6:4驚險擊敗法國，兩隊合力貢獻高達10個進球，也創下世界盃季軍賽最高進球紀錄。雖然英格蘭主帥賽前曾表示，他們一點都不想踢這場比賽，不過最終還是獲得季軍的殊榮創下隊史次佳。除了有好成績之外，英格蘭的球員因為都長太帥每個都爆紅，像是隊長凱恩（Harry Kane）被讚成熟帥大叔；貝林漢姆（Jude Bellingham）親民實力又強也是圈粉無數；最後代替凱恩在季軍賽領軍上陣的賴斯（Declan Rice）英式帥臉也是讓他人氣直線狂升。萬眾矚目的冠軍戰，成為了新舊世代交替的最佳寫照！面對挑戰連霸的阿根廷，西班牙靠著極致的傳控足球與年輕小將的充沛體力，成功壓制對手，延長賽浴血奮戰後奪下2026世界盃總冠軍。這場敗仗，也為一代球王梅西（Lionel Messi）的國家隊生涯畫下句點，雖然未能以二連霸完美謝幕，但全場依然為這位歷史最佳球員獻上了最熱烈的掌聲！