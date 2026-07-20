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DCG被稱「水貨冠軍」 APL展現實力

▲DCG在《傳說對決》APL 2026總冠軍賽中，雖然遇到些微亂流，最後順利回穩，拿下總冠軍。（圖／翻攝自Garena 傳說對決 Esports﻿臉書粉專）

台港澳三連霸APL 目標瞄準賽事大滿貫

▲DCG目標就是拿下大滿貫。（圖／翻攝自Garena 傳說對決 Esports﻿臉書粉專）

手遊《傳說對決》昨（19）日在越南峴港舉辦APL 2026（Arena of Valor Premier League 2026）總決賽，最終由來自台港澳賽區GCS第一種子DCG，擊敗泰國賽區RPL強隊BAC，拿下本屆APL冠軍，也讓GCS賽區連續3年奪下APL冠軍。《傳說對決》昨（19）日在越南峴港仙山體育館開打，DCG一開始就拿到領先優勢，率先拿下3分聽牌，不過接下來泰國賽區BAC守住賽局，連續拿下2場勝利，將比賽延長，不過接下來DCG重新拿回優勢，贏下關鍵一分，終場以4比2贏下冠軍，這也是隊史的首座世界賽冠軍。DCG拿到台港澳賽區GCS 2026春季賽冠軍後，許多人還是對DCG存有質疑聲浪，認為長年主宰GCS賽區的隊伍FW才是真正的冠軍，DCG到國際賽場一定會被擊敗。國際賽第一場比賽，DCG不幸落敗，讓網路更多人嘲笑DCG就是「水貨冠軍」。不過DCG似乎在這次落敗後完全甦醒，DCG在剩餘的賽事中展現強大的壓制力，接連擊敗SGP、FS、BAC，拿下屬於自己的APL 2026冠軍獎盃，台港澳賽區從2024年開始的BMG、2025年FW到今年的DCG，完成台港澳賽區在APL的三連霸！在賽後訪問環節，主持人詢問教練Hanzo，作為一支有望達成大滿貫的隊伍，未來目標是什麼？Hanzo表示，他們的目標是告訴所有人：「我們是DCG！我們是復仇者聯盟！我們要大滿貫！」本次FMVP則是頒給打野XCEN。