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▲BTS被安排在瑪丹娜演出後出場，7人獻唱代表作〈Dynamite〉。（圖／美聯社）

今年世界盃足球賽效仿NFL超級盃加入中場表演，集結美國流行女皇瑪丹娜、韓國天團BTS、加拿大巨星小賈斯汀、拉丁天后夏奇拉等人，其中小賈斯汀演唱完後，被鏡頭捕捉到走到場邊和BTS成員金泰亨（V）擁抱，讓粉絲大呼：「噢！這什麼夢幻聯動！」防彈少年團（BTS）緊接著瑪丹娜後出場，獻唱代表作〈Dynamite〉，7人在勁歌熱舞後，小賈斯汀揹著吉他自彈自唱〈Everything Hallelujah〉，並將最後一句歌詞改為「It’s the World Cup Hallelujah」作結。當小賈斯汀一唱完，有粉絲的鏡頭拍到天王漫步走向場外，將吉他交給工作人員後，立刻與正在幫他鼓掌的BTS成員金泰亨（V）擊掌加擁抱，不少粉絲見到這一幕，紛紛表示：「BTS x Justin Bieber 世紀同框」、「泰亨大E人」、「泰泰非常友好」、「田柾國怎麼沒去抱」、「好喜歡！」本屆世界盃的中場秀由瑪丹娜以經典舞曲〈Music〉打頭陣，她乘車越野車出場，正副駕駛為退役球星大小羅納度，接著是BTS、小賈斯汀，再來是夏奇拉和Burna Boy合唱歌曲〈Dai Dai〉將現場氣氛再度炒熱，最後由策劃人酷玩主唱克里斯馬汀帶領百名兒童，以及所有演出嘉賓進行大合唱，為這場中場秀劃下完美句點。