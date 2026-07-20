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台股17日經歷最大股災，一口氣大跌2953.71點，夜盤則強勢反彈877點。台股今（20）日開盤為42793點，漲122點、0.28%。但即便中間一度收復43K失土，但是隨後持續走弱，截至9時17分，回跌至42657點、0.03%，呈現開高走低，呈「開高走低」，交易量為2324億張。台積電今開盤2300元，漲10元；後續持續漲，截至9時17分漲至2330元，漲40元。外資與自營商17日在現貨市場創下史上最大賣超，顯示空方氣勢依舊強勁，所幸，融資單日大減了 276 億元，將餘額降至 5879 億元，有助於洗清浮額。但隨著伊朗戰爭持續擴大，甚至出現美國軍人身亡，也讓美軍空襲伊朗重要設施；當美伊衝突持續升高，布蘭特石油（Brent）出現9字頭，影響全球經濟情勢。另外，中國月之暗面（Moonshot AI）發布新一代模型Kimi K3，此為全球最大參數的開源模型，並宣稱運算耗費的資源更少，此引發投資市場憂慮AI基礎建設需求。