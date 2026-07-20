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▲田柾國和V（如圖）輪流改歌詞，把足球融入其中。（圖／翻攝自FIFA YouTube）

2026世界盃足球賽今（20）日迎來尾聲，冠軍由西班牙拿下，而決賽中間也安排了精彩中場秀，請來眾多重量級巨星表演。其中韓團BTS（防彈少年團）的表現讓人印象深刻，今日世界盃決賽中場秀由瑪丹娜打頭陣，她唱完神曲〈music〉後，又輪到委內瑞拉指揮家古斯塔沃·杜達美（Gustavo Dudamel）帶著西蒙·玻利瓦交響樂團與紐約愛樂樂團以及芝麻街夥伴展開表演。接著BTS才順勢登場，帶來歌曲〈Dynamite〉。只見7名成員全都換上足球風格的紅色造型服飾，身上有數字7的背號，象徵他們7個人的團結精神。田柾國作為第一句的演唱者，他率先改歌詞，接著輪到V（金泰亨）接唱時，，巧妙融入足球，呼應世界盃，讓不少粉絲直呼很用心，紛紛留言：「他們好棒呀」、「我也有發現改詞」、「原本歌詞是乒乓球改成足球了」、「表現超好耶」。而在BTS表演結束後，接著又輪到小賈斯汀（Justin Bieber）與不老歌后夏奇拉（Shakira）登場，還有最後的集體大合唱，完整版影片目前在FIFA官方YouTube看得到。更可愛的是，，這也是隱藏彩蛋。