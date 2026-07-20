2026世界盃足球賽今（20）日圓滿落幕，最終由西班牙以1：0擊敗阿根廷，勇奪隊史第二座世界盃冠軍。對此，就有網友發現，冠軍賽的凌晨竟有大批球迷深夜聚集在圓山捷運站外的7-11櫃檯前，原來是今年7-11指定門市提供免費賽事直播，許多網友認為超商看球氣氛佳、消費方便又省錢，溫馨畫面掀起熱議。此外，萊爾富也在60間指定門市轉播16強至冠軍戰，並祭出多項限時優惠，陪伴球迷迎接世界盃最終決戰。
圓山7-11深夜擠滿球迷！一票網友驚呼「有冷氣、有食物」：超方便
一名網友在Threads分享，深夜經過圓山捷運站旁的7-11時，發現店內聚集大批球迷一起收看世界盃直播，不少人直接坐在櫃檯前觀看比賽，店員甚至貼心遞上礦泉水，讓他笑說：「不是圓山擠不起，是7-11更有性價比。」
照片曝光後，引發不少網友熱烈討論，「7-11營收最好的一天」、「台灣人真的很可愛」、「好喜歡這種一起看電視的氛圍」、「其實這樣的畫面，比我愛的球隊贏球還感人」、「7-11店員人還怪好的」、「我剛剛去的也有，貨運司機跟大夜班的還在討論」。
不少球迷也認為，相較到餐酒館或其他店家看球，在超商觀戰是最便民的選擇，「比餐酒館便宜不只一點，有些餐點還打六折，給到夯」、「真不錯，要吃餐點喊一聲，要喝飲料啤酒叫一聲」、「很棒欸，買食物飲料多方便」、「這裡還有冷氣，完勝」。
7-11、萊爾富指定門市免費轉播！全台門市數超過3000家
7-11表示，配合四年一度的世界足球盛事，今年於全台指定約3000家OPEN! CHANNEL門市提供免費賽事直播，民眾可透過官方網站查詢轉播門市，前往現場一起為喜愛的球隊加油。
萊爾富則同步於全台指定60間門市LIVE轉播世界盃賽事，直播場次涵蓋16強一路到冠軍戰，民眾同樣可透過官方公布的門市名單查詢鄰近據點。
除了免費直播外，兩大超商也推出觀賽限定優惠。7-ELEVEN至7月19日推出「超值五六日」活動，優惠包括百吉雪糕買2送2、味味一品麻辣臭豆腐麵買1送1、韓國Binggrae牛奶買2送1等。
萊爾富則至7月21日祭出觀賽優惠，包含Hi café特大杯冰、熱咖啡任選買1送1（不同價商品以2杯5折計）、舒味思萊姆口味氣泡水買1送1等。
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一名網友在Threads分享，深夜經過圓山捷運站旁的7-11時，發現店內聚集大批球迷一起收看世界盃直播，不少人直接坐在櫃檯前觀看比賽，店員甚至貼心遞上礦泉水，讓他笑說：「不是圓山擠不起，是7-11更有性價比。」
照片曝光後，引發不少網友熱烈討論，「7-11營收最好的一天」、「台灣人真的很可愛」、「好喜歡這種一起看電視的氛圍」、「其實這樣的畫面，比我愛的球隊贏球還感人」、「7-11店員人還怪好的」、「我剛剛去的也有，貨運司機跟大夜班的還在討論」。
7-11、萊爾富指定門市免費轉播！全台門市數超過3000家
7-11表示，配合四年一度的世界足球盛事，今年於全台指定約3000家OPEN! CHANNEL門市提供免費賽事直播，民眾可透過官方網站查詢轉播門市，前往現場一起為喜愛的球隊加油。
萊爾富則同步於全台指定60間門市LIVE轉播世界盃賽事，直播場次涵蓋16強一路到冠軍戰，民眾同樣可透過官方公布的門市名單查詢鄰近據點。
萊爾富則至7月21日祭出觀賽優惠，包含Hi café特大杯冰、熱咖啡任選買1送1（不同價商品以2杯5折計）、舒味思萊姆口味氣泡水買1送1等。
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