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未移轉產權也未繳納增值稅 松漆廠成幽靈黨產近70年

松漆遭法院清算中 台鐵：預計清算後辦理產權移轉登記

國民黨「幽靈黨產」松山油漆廠傳出正遭法院清算中！有媒體報導，市值逾40億元的松山油漆廠房地，就是所謂「借名登記」的幽靈黨產。當年台鐵向黨營松山油漆廠公司購入後，國民黨雖已收款，卻未將產權移轉登記為國有，至今仍登記在股東名下，目前法院正在清算中。根據《自由時報》昨（19）日報導，黨產會調查，台鐵局於1959年間以102萬元向國民黨百分之百持股的松山油漆廠股份有限公司，購買台北市松山區興雅段土地及建物，但國民黨收款後未將產權移轉登記為國有，松漆公司也未依法繳納土地增值稅，導致移轉遭地政機關退件。這筆緊鄰松山高中、國家鐵道博物館的土地，至今仍未完成產權移轉，成為「幽靈黨產」。報導指出，前國民黨黨管會主委劉泰英近日指出，國民黨過去有許多黨產以「借名登記」方式掛在人頭名下，目前討回的黨產僅是冰山一角。根據黨產會，1955年國民黨台灣省黨部即派任松山油漆廠黨股代表人，並代為刻製、保管印鑑、印鑑卡及股票，顯示所謂黨股代表人屬「借名登記」，並非實際持有股權。台北地方法院2024年判決也認定，松山油漆廠由國民黨出資取得，借名登記在14名黨股代表人名下，目前全案仍上訴高院審理中。報導指出，有官員表示，本案是黨產「借名登記」的經典案例。松山油漆廠早已撤銷，依法應辦理清算，但部分股東已死亡、部分股東後代主張繼承權，後續仍須視清算結果而定。國民黨2019年接獲內政部函請協助辦理松漆公司及資產權利歸屬，2021年則向14名人頭股東提起確認「借名登記」關係存在之訴。而對此，台鐵表示，相關買賣契約仍留存，但因部分簽約股東已過世，目前須待借名登記訴訟判決定讞後，再依程序協調國民黨擔任松山油漆廠清算人，完成清算後辦理產權移轉登記。