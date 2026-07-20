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2026年世界盃各項個人獎項正式揭曉，39歲阿根廷球王梅西（Lionel Messi）雖然帶著8進球、4助攻的驚人成績結束第6次世界盃之旅，最終卻只拿下銀球獎與銀靴獎，金靴獎則由法國巨星姆巴佩（Kylian Mbappé）以10顆進球抱走。就在金靴獎結果公布後，英格蘭兩大傳奇前鋒魯尼（Wayne Rooney）與希勒（Alan Shearer）站出來砲轟：「這對梅西來說太不公平。」只因幫助姆巴佩超車梅西的進球全出現在「刷數據」的季軍戰。本屆世界盃金靴競爭一路延燒至最後階段。梅西在阿根廷晉級決賽過程中展現超強影響力，8場比賽攻進8球並送出4次助攻，無論是進球、組織還是關鍵時刻的發揮，都是球隊一路闖進冠軍戰的重要核心。另一邊，法國雖然在四強賽輸球，但姆巴佩仍在季軍戰面對英格蘭時梅開二度，將個人進球數推升至10球，成功超越梅西的8球，拿下本屆世界盃金靴獎。這也是姆巴佩繼2022年卡達世界盃攻入8球奪金靴後，再度登上射手榜龍頭，成為世界盃歷史首位連續兩屆獲得金靴獎的球員。生涯世界盃累積進球數也達到22球，持續刷新個人紀錄。雖然姆巴佩的數據無可挑剔，但金靴獎歸屬仍引發不少討論。英格蘭足球名宿魯尼（Wayne Rooney）與希勒（Alan Shearer）便公開表達不同看法，認為梅西在決賽舞台上的進球難度與競爭強度，完全不能與季軍戰相比。希勒直接把話跳明，痛批FIFA的規則漏洞：「我一直覺得三四名決賽更像一場娛樂性質的告別表演，根本算不上真正的生死對決。梅西踢的是世界盃決賽，面對的是整屆賽事只丟了1個球的西班牙，防守強度和窒息壓力完全不是一個級別。梅西在這種地獄級對抗裡拿到8球4助，難度比在安慰賽刷進球大太多了。」英聯傳奇前鋒魯尼也隨即附和，直言姆巴佩這座金靴拿得令人無法信服：「球隊都已經被淘汰了，根本沒有任何爭冠壓力，這種比賽裡刷出來的進球，含金量本來就該大打折扣。雖然規則上這些進球肯定會被算進去，但從競技公平和體育精神的角度來看，這對拼到最後一刻的梅西，真的太不公平、太殘忍了。」