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2026年美加墨世界盃決賽，西班牙以1比0擊敗阿根廷奪下冠軍。身披國家隊隊長臂章的西班牙中場大將羅德里（Rodri）憑藉極致的傳控與領導力，榮膺本屆世界盃「金球獎」（賽事最佳球員）。這位作風低調的球星，究竟是如何一步步成為當今足壇公認的「世界第一中場」？隨著西班牙成功奪冠，羅德里（Rodri）解鎖了足球界最難以企及的成就之一。他成為足球史上第7位包攬「世界盃、洲際盃（歐洲盃/美洲盃）、歐冠、金球獎」四大頂級榮譽的球員。此前，足壇僅有貝肯鮑爾（Franz Beckenbauer）、蓋德·穆勒（Gerd Müller）、席丹（Zinedine Zidane）、里瓦爾多（Rivaldo）、小羅納度（Ronaldinho）與梅西（Lionel Messi）達成過此項壯舉。此外，他也正式集齊了個人職業生涯的「超級大滿貫」，其驚人的獎盃庫包含：世界盃冠軍歐洲盃冠軍歐國聯冠軍歐洲冠軍聯賽（歐冠）冠軍英格蘭超級聯賽（英超）冠軍英格蘭足總盃冠軍英格蘭聯賽盃冠軍英格蘭社區盾冠軍歐洲超級盃冠軍俱樂部世界盃（世俱盃）冠軍2024年金球獎（Ballon d'Or）出生於1996年馬德里的羅德里（全名Rodrigo Hernández Cascante），其職業生涯起步於比利亞雷阿爾（Villarreal），隨後轉戰馬德里競技（Atlético Madrid）。2019年，他以破紀錄的轉會費加盟英超曼城（Manchester City），迅速成為名帥瓜迪奧拉（Pep Guardiola）陣中不可或缺的中場大腦。羅德里（Rodri）以精準的傳球、開闊的視野與強大的抗壓能力著稱。他不僅是防守端的屏障，更是球隊由守轉攻的發動機。雖然司職防守中場，但羅德里（Rodri）屢屢在關鍵時刻建功。最著名的莫過於2023年歐冠決賽中，他踢進全場唯一進球，幫助曼城（Manchester City）拿下隊史首座歐冠冠軍。在場外，羅德里（Rodri）展現了與一般球星不同的特質。他擁有企業管理學位，且是當今足壇極少數「完全不使用社群媒體」的頂尖球員，將全副心力專注於足球與生活。在本屆世界盃中，羅德里（Rodri）作為隊長先發出戰了西班牙全部8場比賽。雖然他在數據面上沒有進球與助攻，但他精準的傳導讓西班牙牢牢掌控了每一場比賽的節奏。根據統計，羅德里（Rodri）在本屆賽事中的傳球數、跑動距離與觸球次數均位居全賽事之冠。誠如曼城（Manchester City）官方在賽後的祝賀聲明中所言，羅德里（Rodri）在球場上的影響力無法單純用進球來衡量。他用無與倫比的戰術執行力，帶領西班牙重返世界之巔，也讓自己正式躋身足球歷史上最偉大球員的行列。