2026年美加墨世界盃決賽，西班牙以1比0擊敗阿根廷奪下冠軍。身披國家隊隊長臂章的西班牙中場大將羅德里（Rodri）憑藉極致的傳控與領導力，榮膺本屆世界盃「金球獎」（賽事最佳球員）。這位作風低調的球星，究竟是如何一步步成為當今足壇公認的「世界第一中場」？
比肩梅西、席丹 羅德里完成「金滿貫」
隨著西班牙成功奪冠，羅德里（Rodri）解鎖了足球界最難以企及的成就之一。他成為足球史上第7位包攬「世界盃、洲際盃（歐洲盃/美洲盃）、歐冠、金球獎」四大頂級榮譽的球員。此前，足壇僅有貝肯鮑爾（Franz Beckenbauer）、蓋德·穆勒（Gerd Müller）、席丹（Zinedine Zidane）、里瓦爾多（Rivaldo）、小羅納度（Ronaldinho）與梅西（Lionel Messi）達成過此項壯舉。
此外，他也正式集齊了個人職業生涯的「超級大滿貫」，其驚人的獎盃庫包含：
世界盃冠軍
歐洲盃冠軍
歐國聯冠軍
歐洲冠軍聯賽（歐冠）冠軍
英格蘭超級聯賽（英超）冠軍
英格蘭足總盃冠軍
英格蘭聯賽盃冠軍
英格蘭社區盾冠軍
歐洲超級盃冠軍
俱樂部世界盃（世俱盃）冠軍
2024年金球獎（Ballon d'Or）
羅德里的崛起之路與球風特色
出生於1996年馬德里的羅德里（全名Rodrigo Hernández Cascante），其職業生涯起步於比利亞雷阿爾（Villarreal），隨後轉戰馬德里競技（Atlético Madrid）。2019年，他以破紀錄的轉會費加盟英超曼城（Manchester City），迅速成為名帥瓜迪奧拉（Pep Guardiola）陣中不可或缺的中場大腦。
羅德里（Rodri）以精準的傳球、開闊的視野與強大的抗壓能力著稱。他不僅是防守端的屏障，更是球隊由守轉攻的發動機。
雖然司職防守中場，但羅德里（Rodri）屢屢在關鍵時刻建功。最著名的莫過於2023年歐冠決賽中，他踢進全場唯一進球，幫助曼城（Manchester City）拿下隊史首座歐冠冠軍。
在場外，羅德里（Rodri）展現了與一般球星不同的特質。他擁有企業管理學位，且是當今足壇極少數「完全不使用社群媒體」的頂尖球員，將全副心力專注於足球與生活。
2026世界盃的絕對大腦
在本屆世界盃中，羅德里（Rodri）作為隊長先發出戰了西班牙全部8場比賽。雖然他在數據面上沒有進球與助攻，但他精準的傳導讓西班牙牢牢掌控了每一場比賽的節奏。根據統計，羅德里（Rodri）在本屆賽事中的傳球數、跑動距離與觸球次數均位居全賽事之冠。
誠如曼城（Manchester City）官方在賽後的祝賀聲明中所言，羅德里（Rodri）在球場上的影響力無法單純用進球來衡量。他用無與倫比的戰術執行力，帶領西班牙重返世界之巔，也讓自己正式躋身足球歷史上最偉大球員的行列。
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隨著西班牙成功奪冠，羅德里（Rodri）解鎖了足球界最難以企及的成就之一。他成為足球史上第7位包攬「世界盃、洲際盃（歐洲盃/美洲盃）、歐冠、金球獎」四大頂級榮譽的球員。此前，足壇僅有貝肯鮑爾（Franz Beckenbauer）、蓋德·穆勒（Gerd Müller）、席丹（Zinedine Zidane）、里瓦爾多（Rivaldo）、小羅納度（Ronaldinho）與梅西（Lionel Messi）達成過此項壯舉。
此外，他也正式集齊了個人職業生涯的「超級大滿貫」，其驚人的獎盃庫包含：
世界盃冠軍
歐洲盃冠軍
歐國聯冠軍
歐洲冠軍聯賽（歐冠）冠軍
英格蘭超級聯賽（英超）冠軍
英格蘭足總盃冠軍
英格蘭聯賽盃冠軍
英格蘭社區盾冠軍
歐洲超級盃冠軍
俱樂部世界盃（世俱盃）冠軍
2024年金球獎（Ballon d'Or）
出生於1996年馬德里的羅德里（全名Rodrigo Hernández Cascante），其職業生涯起步於比利亞雷阿爾（Villarreal），隨後轉戰馬德里競技（Atlético Madrid）。2019年，他以破紀錄的轉會費加盟英超曼城（Manchester City），迅速成為名帥瓜迪奧拉（Pep Guardiola）陣中不可或缺的中場大腦。
羅德里（Rodri）以精準的傳球、開闊的視野與強大的抗壓能力著稱。他不僅是防守端的屏障，更是球隊由守轉攻的發動機。
雖然司職防守中場，但羅德里（Rodri）屢屢在關鍵時刻建功。最著名的莫過於2023年歐冠決賽中，他踢進全場唯一進球，幫助曼城（Manchester City）拿下隊史首座歐冠冠軍。
在場外，羅德里（Rodri）展現了與一般球星不同的特質。他擁有企業管理學位，且是當今足壇極少數「完全不使用社群媒體」的頂尖球員，將全副心力專注於足球與生活。
2026世界盃的絕對大腦
在本屆世界盃中，羅德里（Rodri）作為隊長先發出戰了西班牙全部8場比賽。雖然他在數據面上沒有進球與助攻，但他精準的傳導讓西班牙牢牢掌控了每一場比賽的節奏。根據統計，羅德里（Rodri）在本屆賽事中的傳球數、跑動距離與觸球次數均位居全賽事之冠。
誠如曼城（Manchester City）官方在賽後的祝賀聲明中所言，羅德里（Rodri）在球場上的影響力無法單純用進球來衡量。他用無與倫比的戰術執行力，帶領西班牙重返世界之巔，也讓自己正式躋身足球歷史上最偉大球員的行列。
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