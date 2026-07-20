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售票與搭車服務作法變動說明：

售票窗口：僅接受現金購買【無對號自由座票】。

電子票證：上車時請直接刷悠遊卡（EasyCard）、一卡通（iPASS）或 ICASH 2.0搭乘（乘車前請務必確認卡片餘額充足），持TPASS2.0+搭乘之乘客請直接於車上刷卡即可累積次數及金額。

車上投現：請自備足額零錢並於上車時投現（車上不找零），由駕駛員或現場站務人員協助引導上車。

持社福卡旅客，請當天先至售票櫃檯窗口過卡扣點，再持登車聯乘車。

搭車旅客留意！國光客運將在明（21）日辦理階段性機房搬遷及維護作業，期間將中斷售票系統連線，暫停受理購票、取票、退票、與換票服務，但使用搭車旅客不受影響。國光客運表示，當天售票窗口僅接受現金購票，而發車時間為7月21日09:00-18:00期間的車票，若欲辦理退票者免收退票手續費。國光客運按照資訊系統改善計畫，將在115年7月21日（星期二）09:00至18:00辦理階段性機房搬遷及維護作業，讓原有網路服務功能如加值作業等更趨穩定。期間包含全台臨櫃窗口、自動售票機、三大超商、網路訂票、LINE PAY、 LINE OA、 LINE PAY MINI、 KLOOK、KKDAY、萬達通APP、信用卡刷卡、電子票證加值等暫停。1.對號路線已購票且已取票乘客：依原班次、座號優先乘車。2.對號路線已提前訂位及付款但未取票乘客：請儘量於7月20日前到站取票;如7月21日搭車當天還未取票，仍可直接前往車站，出示購票證明，依車站指示領票登車。3.對號路線現場購票乘客：請依循以下方式上車：4.凡乘客持有發車時間為7月21日09:00-18:00期間之車票，若欲辦理退票者，本公司將免收退票手續費。信用卡購票者請在7月27日前各車站營業時間內，持原車票至窗口辦理退票。國光客運提醒，7月21日當天，請乘客配合現場車站人員指示登車，使用電子票證者，請確認卡片餘額充足或提前於三大超商(7-11、全家及萊爾富)或使用捷運站內的加值設施加值。