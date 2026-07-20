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在2026年美加墨世界盃決賽中，衛冕冠軍阿根廷以0：1不敵西班牙無緣奪冠。賽後這支球隊宣布「全隊集體拒絕接受任何媒體採訪」。此舉讓在混合採訪區苦等超過2個小時的全國與各國記者感到無比憤怒，這也是世界盃歷史上首次有球隊在決賽後採取如此激烈的集體拒訪手段。據義大利知名記者坦克雷迪·帕爾梅里（Tancredi Palmeri）報導，阿根廷隊在比賽結束後正式通知現場媒體，全隊將不會參與賽後的混合採訪區（Mixed Zone）及任何媒體活動。儘管總教練斯卡洛尼（Lionel Scaloni）依照國際足總（FIFA）官方規定出席了賽後新聞發布會，但球員部分則擁有自主決定權。阿根廷足宣布不受訪，讓現場數百名來自全球、苦苦守候超過2個小時的媒體記者大感不滿。即便是過往在小組賽遭到淘汰的強權，也未曾以這種全隊集體放鴿子的方式回應媒體。帕爾梅里現場觀察：「阿根廷通知他們不會參加決賽後的任何媒體活動。在現場苦等了兩個小時的媒體對此感到憤怒不已……這是世界盃首次有球隊集體拒絕採訪。」針對阿根廷隊在決賽尾聲的暴躁舉動以及賽後的消極態度，擔任BBC解說嘉賓的英格蘭名宿阿蘭·希勒（Alan Shearer）給予了嚴厲批評。阿蘭·希勒（Alan Shearer）指出，阿根廷中場帕雷德斯（Leandro Paredes）在賽後揮拳動手、恩佐·費爾南德斯（Enzo Fernández）因頂撞裁判與粗暴放鏟累計兩黃變一紅被罰下，這些舉動極不成熟：「我們理解這場比賽對阿根廷意義重大，也明白失利有多難受，但輸球也要有體面的方式。阿根廷隊屢次出現過激舉動，終場哨響後的衝突場面實在不堪入目。」前英格蘭球星魯尼（Wayne Rooney）也直言，恩佐·費爾南德斯（Enzo Fernández）在身上已有黃牌的情況下還盲目放鏟，完全是自找紅牌，直接讓少打一人的阿根廷在延長賽陷入絕境。相較於阿根廷隊的集體低落與拒訪，成功捧盃的西班牙陣營則沉浸在勝利的喜悅中。西班牙19歲新星亞馬爾（Lamine Yamal）在賽後受訪時興奮地表示：「我們非常開心，我們是世界冠軍了！但我還有很多目標要去實現——再贏一次歐洲盃、再贏一次世界盃，還有和巴塞隆納（FC Barcelona）一起捧起歐冠。」而西班牙中場梅里諾（Mikel Merino）談到尼科·威廉斯（Nico Williams）進球被吹掉的爭議時則坦言，當時自己背對現場並不清楚狀況，但慶幸「足球最終佔了上風，我們贏得了這場勝利」。