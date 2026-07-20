我是廣告 請繼續往下閱讀

近日亞洲股市，特別是韓股劇烈震盪，引發全球關注，有關AI泡沫、槓桿ETF的爭議也越演越烈，有外媒聲稱，韓股似乎正在成為衡量全球投資情緒的先行指標，歐美金融業者開盤前先看韓股表現，形成一種新的「儀式」；韓國SK集團會長崔泰源也表示，明年全球半導體需求還將大幅增長，但新增供應量幾乎為零，供需缺口恐進一步擴大。綜合《中央日報》、《韓聯社》等韓媒報導，一直以來都在追趕美國股市的韓國股市，地位正在悄悄改變，尤其韓國KOSPI指數的半導體等AI相關股票佔比又較高。摩根大通亞太首席市場策略師Tai Hui、匯豐銀行亞太股票策略負責人Harald van der Linde、倫敦PineBridge Investments投資組合經理Hani Redha都表示，今年第一次在全球團隊中，針對韓國市場進行演示報告，如今韓國在每次會議上幾乎都會被討論，每天早晨都會查看韓國股市，以掌握AI投資情緒。與此同時，SK集團會長崔泰源，近日在濟州論壇期間坦言，目前全球記憶體晶片供需局面幾乎「一片混亂」，各方爭相確保供應，企業正承受巨大壓力，而且晶片供應已不只是企業經營問題，還關係到國家安全，各國政府必須設法為本國企業取得晶片，才能維持生產運作。崔泰源預測，明年全球半導體需求將大幅增長，其中AI領域需求將比今年增加60%至100%，整體半導體產品需求也將成長至少50%至60%，但到時的新增供應量仍然跟不上，將導致供需缺口進一步擴大。崔泰源還說，當前晶片價格已處於非正常的高位，若價格繼續上漲，加劇「晶片通膨」的現象，半導體產業必會遭到反噬，所以擴產有其必要，增加供應並不必然會導致半導體「超級週期」提前結束，韓國計劃投資1000兆韓元建設AI數據中心，客戶須以簽訂5至15年長期合約為融資前提。針對美國要求韓國半導體企業，擴大對美投資一事，崔泰源回應稱，美國一直都有類似的要求，韓國企業也有必要加快擴產，但主要是為了韓國企業能更多放眼全球，同時比較各地建設速度和產能規模，盡快確定優先順序，推進工廠建設項目，這已經成為韓國半導體產業的生命線。