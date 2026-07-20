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2026年世界盃決賽落幕，西班牙在延長賽以1：0擊敗衛冕軍阿根廷，睽違16年再度登上世界之巔。日本國家隊總教練森保一受邀擔任日本轉播單位的嘉賓，見證這場世界最高殿堂的對決。賽後他坦言，看見西班牙高舉大力神盃，心中除了感到幸福與感動，也湧起「不甘心」的情緒，更喊話日本足球終有一天也能站上世界第一的頒獎台。在本屆世界盃中，日本代表隊的表現並未能達到預期，在32強就被巴西淘汰，最終排名只排在21名。日本教頭森保一在世界盃決賽擔任日本NHK電視台與DAZN的特邀嘉賓，就坐在紐澤西球場的貴賓席上，看著西班牙與阿根廷的終局之戰，坦言自己內心百感交集。森保一在DAZN賽後節目中表示，西班牙展現出的足球風格，是日本未來值得努力追求的方向，「日本應該以西班牙為目標，發揮技術能力這一點，絕對符合日本足球想走的道路。」森保一認為，西班牙能夠在決賽擊敗阿根廷，不只是依靠球星個人能力，更展現出長期累積的技術、戰術以及團隊默契，而這些正是日本足球希望建立的核心。回顧自己站在世界盃決賽舞台旁觀戰的感受，森保一坦言：「這是所有足球人的夢想舞台。來到這裡看到這一切，感到很開心、很幸福，但同時也讓我更加強烈感受到不甘心。」森保一表示，世界足球進步速度非常快，但日本並非沒有追趕甚至超越的可能，「世界足球發展速度很快，但如果日本真的以世界第一為目標，就必須超越這樣的速度。總有一天，日本一定能追上、甚至超越，我相信日本站上世界盃頒獎台的日子一定會到來。」這番話也引發日本球迷熱烈討論，不少人認為，西班牙確實是目前日本最適合作為學習對象的代表隊。有部分日本球迷認為，日本與世界冠軍之間仍存在明顯差距。有網友指出，日本目前與西班牙在技術層面「看似差距不大」，但真正拉開距離的是每個細節，包括傳球速度、處理球能力、比賽閱讀能力，以及球員在高壓環境下的冷靜程度。也有人直言，世界盃冠軍並非單靠戰術或組織就能達成，西班牙、阿根廷等強隊背後，都建立在頂尖球員個人能力之上：「組織力固然重要，但前提是要有足夠強大的個人能力。日本需要像三笘薰、久保建英這類能夠改變比賽的人物。」