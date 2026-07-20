我是廣告 請繼續往下閱讀

《MyGO!!!!!》鼓手椎名立希聲優 人氣持續攀升

▲林鼓子在《BanG Dream! It's MyGO!!!!!》中為MyGO!!!!!鼓手「椎名立希」配音，角色個性直率、對音樂相當執著。（圖／翻攝自《BanG Dream!》）

▲「林鼓子2026台北粉絲見面會」將於9月27日在HANASPACE花漾展演空間登場。（圖／翻攝自數位至匯）

首場台北個人見面會 互動企劃、特別環節登場

林鼓子（はやし ここ）小檔案

🟡 林鼓子個人粉絲見面會活動資訊

日本人氣聲優、演員林鼓子即將首度來台！主辦單位數位至匯宣布，林鼓子將於2026年9月27日在台北「HANASPACE花漾展演空間」舉辦個人粉絲見面會，預計透過舞台企劃、互動環節及特別活動，近距離與台灣粉絲相見。目前票價、售票時間及參加福利尚未公開，後續將由主辦單位陸續公布。林鼓子近年替《BanG Dream! It's MyGO!!!!!》主要角色「椎名立希」配音，成功飾演樂團「MyGO!!!!!」的鼓手椎名立希，個性較為直接、不擅長與人相處，平時也在展演空間「RiNG」打工，對主唱高松燈格外照顧的人氣角色。除了動畫配音，林鼓子也以「MyGO!!!!!」成員身分參與歌曲演唱及現場演出，不僅要替角色配音，也必須實際登台演奏爵士鼓，透過動畫、音樂及真人演出等不同形式，呈現椎名立希的角色魅力。林鼓子另一個廣為人知的角色，則是《Love Live! 虹咲學園學園偶像同好會》的優木雪菜。她於2023年接替楠木燈，成為優木雪菜的新任聲優，持續參與虹咲學園相關歌曲、演唱會及企劃活動。她也曾在動畫《星光頻道》中飾演主角桃山未來，並以聲優團體「Run Girls, Run！」成員身分展開活動。該團體由2017年舉辦的聲優歌唱選秀中選出，林鼓子與森嶋優花、厚木那奈美從約2000名參賽者中脫穎而出，正式踏入聲優及歌手領域。此次活動是林鼓子首度在台北舉辦個人粉絲見面會，主辦單位預告，現場將安排舞台企劃、粉絲互動及特別環節，讓粉絲能在較近距離下，感受她有別於動畫角色及大型演唱會舞台的一面。活動場地HANASPACE花漾展演空間位於台北市中正區仁愛路一段17號10樓，為室內多功能展演場地，官方資料顯示，場地可容納約500席座位或800人站立，過去也曾舉辦演唱會、見面會、舞台劇及記者會等活動。■ 出生地：日本靜岡縣■ 生日：2002年5月15日■ 年齡：24歲■ 星座：金牛座■ 職業：聲優、演員■ 所屬事務所：LIBERTE■ 興趣：觀賞音樂劇、繪畫■ 專長：爵士鼓、打擊樂器、鋼琴■ 椎名立希《BanG Dream! It's MyGO!!!!!》■ 優木雪菜／中川菜菜《Love Live! 虹咲學園學園偶像同好會》■ 桃山未來《星光頻道》■ 長坂稀星、多田紫惠樂《Assault Lily》舞台系列■ 樋口聖華《緋染天空》舞台劇📌日期：2026年9月27日（日）📌地點：HANASPACE花漾展演空間（台北市中正區仁愛路一段17號10樓）📌票價、售票時間及活動福利目前尚未公布