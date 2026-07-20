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2026世界盃足球決賽不只有西班牙、阿根廷冠軍爭奪賽，更首度舉辦世界盃決賽中場秀，集結小賈斯汀（Justin Bieber）、BTS、夏奇拉（Shakira）等國際巨星輪番演出，其中熱愛「內衣外穿」的67歲流行天后瑪丹娜（Madonna）一登場就由巴西兩代傳奇球星「大小羅」羅納迪諾（Ronaldinho）、羅納度（Ronaldo）親自開著敞篷車護送進場，震撼畫面瞬間引爆全球討論，粉絲更狂讚她狀態驚人，直呼「67歲還是天后」、「根本寶刀未老」。世界盃決賽中場秀上，瑪丹娜站上敞篷車霸氣登場，正副駕駛正是巴西足球史最具代表性的兩位傳奇球星「小羅」羅納迪諾（Ronaldinho）與「大羅」羅納度（Ronaldo），三人在滿場歡呼聲中一路駛向舞台，瑪丹娜隨後接力演唱經典歌曲〈Music〉，為世界盃史上首次中場秀揭開序幕。瑪丹娜這次舞台造型由造型師Rita Melssen操刀，以粉紫色為主軸打造整體視覺，穿上Dolce & Gabbana訂製粉色馬甲，搭配絲質燈籠短褲、紫藕色飛行外套，再配上收藏多年的Saint Laurent長靴、Vintage Dior墨鏡及Swarovski珠寶，延續她最具代表性的「內衣外穿」風格，即使已67歲，依舊展現強烈舞台魅力，也讓不少粉絲大讚：「67歲的瑪丹娜依然是傳奇」、「氣場完全沒變，真的寶刀未老。」Rita Melssen受訪透露，整套服裝靈感來自足球員賽前熱身服，以及瑪丹娜1990年代至2000年代初往返健身房時的運動造型，希望融合運動元素與她一貫強勢、性感又帶有街頭感的形象，讓整體造型既呼應世界盃主題，也保留屬於瑪丹娜的經典風格。陪同登場的羅納迪諾與羅納度，同樣換上充滿巴西代表色的造型，羅納迪諾穿著鮮黃色運動套裝，羅納度則選擇寶藍色運動服，細節加入國旗的綠、黃色元素，與瑪丹娜的粉紫色舞台服形成超強對比。三人不只一同搭乘敞篷車進場，也共同站上世界盃中場秀舞台，讓足球傳奇與流行天后難得同框，成為這場演出的經典畫面。