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AI推算機率僅40億分之1！世界盃「澡盆之戰」比連兩年遭雷擊還罕見

▲這張由攝影師Joan Monfort於2007年在巴塞隆納主場更衣室拍攝的公益照片，原本只是UNICEF慈善月曆企劃的一部分，如今卻因梅西、亞馬爾成為世界足壇代表人物，再次受到全球關注。（圖／翻攝自X）

梅西談「洗澡照」笑喊太瘋狂！大讚亞馬爾是世界最佳球員之一

▲西班牙18歲天才亞馬爾本屆世界盃表現精彩，令球迷驚豔。（圖／路透／達志影像）

亞馬爾奪冠後主動擁抱梅西！世代交棒畫面感動球迷

▲2026世界盃冠軍戰正式落幕，尋求衛冕的阿根廷最終以0比1敗給西班牙，無緣完成連霸。（圖／取自Selección Argentina in English X）

2026世界盃冠軍戰由西班牙1比0擊敗阿根廷封王，39歲梅西賽後落淚，外界認為這可能是他最後一次世界盃之旅，無法以冠軍告別令人惋惜。本場另一焦點則是梅西與19歲西班牙新星亞馬爾的「澡盆之戰」，2007年梅西曾替還是嬰兒的亞馬爾洗澡，如今兩人在世界盃冠軍戰正面交鋒，成為足球史上最具傳奇性的巧合之一，機率僅40億分之1，甚至比一個人多次中樂透、連續兩年遭到電擊還罕見。本屆世界盃冠軍賽另一大焦點，絕對就是梅西與西班牙19歲天才新星亞馬爾（Lamine Yamal）的正面對決。而兩人的組合之所以備受討論，源自一張拍攝於2007年的照片。當年加泰隆尼亞媒體《Diario Sport》與聯合國兒童基金會（UNICEF）合作拍攝慈善月曆，多名巴塞隆納球員與嬰兒一同入鏡，而當時仍是嬰兒的亞馬爾，正由年輕的梅西抱著在澡盆中洗澡。沒想到19年後，兩人竟在世界盃決賽同場交鋒，也讓這段奇妙緣分被稱為「澡盆之戰」。阿根廷媒體《Ole》更利用人工智慧分析，當年照片中的兩人，日後在世界盃決賽碰頭的機率僅有40億分之1，換算約為0.000000025%。這項機率甚至比一個人多次中樂透，或連續兩年遭到閃電擊中的可能性還要低，也讓這張原本只是公益活動留下的照片，意外成為足球史上最具傳奇色彩的畫面之一。梅西在18日出席賽前記者會時，曾與NFL傳奇四分衛湯姆布雷迪（Tom Brady）同台受訪。當被問及近期爆紅的「浴照」時，他笑著表示：「如果大家覺得不可思議，那我自己也是這麼認為。拍照時他還只是個嬰兒，如今我們竟然要在世界盃決賽面對面交手，真的太瘋狂了。」談到這位同樣出身巴塞隆納青訓的新生代球星，梅西也毫不掩飾欣賞之情。他表示，自己始終關注巴薩的一切，因此一直都有留意亞馬爾的成長，「他毫無疑問已經是世界最頂尖的球員之一，而且未來還有很長的路可以走。我相信他有能力創造屬於自己的歷史。」最終，亞馬爾率領西班牙以1比0擊敗阿根廷，成功抱回隊史冠軍。比賽結束後，轉播鏡頭捕捉到令人動容的一幕，只見亞馬爾主動走向坐在草地上的梅西，給了他一個深深的擁抱，並低聲說了幾句安慰的話。由於兩人19年前的「洗澡照」近期再度掀起熱議，這次決賽後的擁抱也被球迷譽為「世紀擁抱」，不僅替這段跨越近20年的緣分寫下最新篇章，也象徵世界足壇正式迎來新舊世代的交替。